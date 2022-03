Os últimos dias têm sido de uma luta constante, que não acontece apenas na Ucrânia. Está associada ao conflito que a Rússia iniciou, mas desenrola-se no espaço digital, com ataques constantes de parte a parte.

Depois de um aparente ataque com sucesso, que não foi possível confirmar, há agora provas de mais uma ação bem sucedida do grupo Anonymous. Estes reclamam, com provas, ter conseguido comprometer um site do Instituto de pesquisa Espacial Russo, associado à Roscosmos.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia que o grupo Anonymous está a lutar também. A sua ação promete ser focada nos sites governamentais russos, que quer desabilitar e de onde quer roubar informação que poderá ser útil.

As medidas têm surgido e até há relatos de casos de sucesso, que infelizmente não foram possíveis de provar. Agora, e do que os Anonymous revelaram, tiveram finalmente sucesso em comprometer um site associado à Roscosmos, a Agência Espacial russa.

Russian Space Agency hacked via v0g3lSec

[https://t.co/xTq7sCqsNJ] still hacked as of this posting

[archived]https://t.co/CE6NydC65G pic.twitter.com/tDjVEu6JD2 — Anonymous (@YourAnonNews) March 3, 2022

Em concreto, e do que pode ser visto numa página que está guardada para histórico, o sucesso foi bem-sucedido não apenas na mudança do texto desta página, mas também no acesso a informação interna do Instituto de pesquisa Espacial Russo.

O grupo Anonymous alega ter conseguido também acesso a informações sobre algumas missões da Roscosmos, tanto em russo como em inglês, focadas em viagens à Lua. O grupo aproveitou este roubo e tornou pública esta informação.

O ataque focou-se no sub-domínio uv.ikiweb.ru, que está atualmente indisponível, apesar de ser possível ver uma versão online da página alterada. Os restantes sub-domínios estão funcionais e acessíveis na Internet.

Este é um passo importante dos Anonymous, que mostram estar a conseguir cumprir as suas promessas. Certamente vão intensificar as suas investidas e tentar comprometer mais sites da Roscosmos e de outras entidades governamentais Russas.