No início da semana foi revelada por Phil Spencer numa edição do Xbox Wire, a conclusão da aquisição da ZeniMax Media, companhia proprietária de 8 estúdios extremamente importantes, por parte da Xbox.

Desta forma está concretizada mais uma jogada estratégica da gigante norte-americana no sentido de fortalecer a sua posição no ramo do entretenimento digital.

Foi no início da passada semana que foi divulgada pela Xbox, a conclusão do seu processo de aquisição da ZeniMax Media. Trata-se de uma jogada estratégica bastante importante da companhia americana e que lhe poderá vir a conferir um novo poder de fogo para os tempos que se avizinham.

Com a aquisição da ZeniMax Media, cujos estúdios irão fazer parte dos Xbox Game Studios, a Xbox vê aumentar o seu potencial de títulos exclusivos para um novo patamar.

Esta aquisição é sinónimo também da chegada de 8 estúdios e respetivos jogos, ao cardápio futuro de jogos Xbox. Convém referir que os estúdios da Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios foram parte do negócio.

E analisando estes 8 estúdios, torna-se desnecessário puxar muito pela memória para encontrarmos muitos bons motivos de regozijo antecipado pela comunidade Xbox. Produtores de alguns jogos extremamente bem aceites pela comunidade gamer, estes 8 estúdios são um selo de qualidade assegurado para a Xbox e deixam no ar, uma antecipação do que aí possa vir no futuro.

Jogos Bethesda a caminho do Xbox Game Pass

De forma a celebrar o momento, foi ainda anunciado, pela Xbox e pela Bethesda, que 20 títulos da companhia agora pertencente da Xbox, estarão disponíveis no Xbox Game Pass.

16 destes títulos estarão disponíveis em PC, consola ou equipamentos móveis através da Cloud, para membros Xbox Game Pass Ultimate.

Vejam a lista atualizada de seguida:

Dishonored Definitive Edition (Consola, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Consola, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Consola, PC, Cloud)

DOOM II (Consola, PC, Cloud)

DOOM 3 (Consola, PC, Cloud)

DOOM 64 (Consola, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Consola, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Consola, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Consola, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Consola, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Consola)

The Evil Within (Consola, PC, Cloud)

Fallout 4 (Consola, PC, Cloud)

Fallout 76 (Consola, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Consola)

Prey (Consola, PC, Cloud)

RAGE 2 (Consola, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Consola, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Consola, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Consola, PC, Cloud)