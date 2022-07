Vamos à caça com Way of the Hunter?

Existem vários exemplos de jogos de caça mas parece que há sempre espaço para mais um e Way of the Hunter promete ser o próximo a fazer as delicias de apaixonados por caça.

Venham conhecer um pouco melhor este jogo THQ Nordic.

Tal como indicámos, Way of the Hunter encontra-se na fase final de desenvolvimento e está prestes a chegar ao mercado.

Com data de lançamento oficialmente revelada para 16 de agosto, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, Way of the Hunter convida o jogador a tornar-se num exímio caçador de algumas das espécies mais comuns do Norte da América e da Europa.

Em Way of the Hunter vestimos a pele de um caçador sazonal que fica com a cabana de caça do seu avô. Dessa forma, vê a oportunidade de reavivar a atividade e tradição de família, de caçar algumas das espécies mais emblemáticas, tanto da Europa como da América do Norte (cada território com mais de 60 Km2).

As presas que poderemos caçar em Way of the Hunter são dezenas e tanto podem ser herbívoros como os Veados de Cauda Branca ou Alces, até aos predadores como os Ursos Negros ou Lobos.

É claro que para cada espécie, a exigência vai variando. Isto, pois cada espécie animal tem os seus comportamentos específicos que, segundo a THQ Nordic, se encontram bastante bem simulados no jogo. E os comportamentos de cada espécie variam, desde o seu normal movimento até ao momento em que se ouve o tiro ou são atingidos.

Por seu lado, os caçadores têm também um vasto portfolio de ferramentas e armas ao seu lado. No entanto, também a análise do terreno será de extrema importância, para detectar rastos de animais, analisar pistas de sangue ou mesmo fazer rewind aos tiros para ver as suas trajetórias. Aliás, segundo a THQ Nordic, a física das balas é um dos aspectos mais afinados do jogo.

Curiosidade ainda para o facto do jogo permitir caçadas em grupo, através de um modo de jogo multiplayer cooperativo.

Way of the Hunter será lançado para Playstation 5, Xbox Series X e PC a 16 de agosto.