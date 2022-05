Way of the Hunter, o regresso das caçadas na Europa e EUA

Dos estúdios eslovacos Nine Rocks Games, encontra-se prestes a ser lançado, Way of the Hunter, um jogo de grandes caçadas.

Venham ver o que se caça aqui.

Os estúdios eslovacos da Nine Rocks Games encontram-se a ultimar o lançamento de Way of the Hunter, um jogo que tal como o nome indica, será dedicado a caçadas.

Tendo os palcos das florestas e prados europeus e americanos, Way of the Hunter coloca os jogadores na pele de um caçador sazonal que fica com a cabana de caça do seu avô, ficando assim com a oportunidade de manter a tradição da família de caçar algumas das espécies mais emblemáticas, tanto da Europa como da América do Norte.

Pelo facto de se passar tanto na Europa como na América do Norte (dois vastos territórios de caça de 143 KM2), o jogo vai apresentar um vasto leque de biomas à disposição dos jogadores que terão de saber analisar adequadamente os rastos dos animais e seus comportamentos.

Aliás, segundo os estúdios Nine Rocks Games, o desafio proposto por Way of the Hunter será extraordinariamente exigente, uma vez que os animais terão os seus sentidos extremamente apurados pelo que a abordagem do jogador terá de ser tremendamente cautelosa e furtiva.

No jogo, encontrar-se-ão dezenas de espécies incrivelmente detalhadas com comportamentos extremamente realistas que irão proporcionar uma experiência de caça verdadeiramente imersiva e desafiante.

De forma a conseguir abater os melhores espécimes, o jogador terá ao seu dispor uma vasta quantidade de armas e equipamentos, baseados nos modelos reais. Segundo os estúdios, o sistema de balística será extremamente apurado com a trajetória dos projeteis e ter um complexo algoritmo de física de forma a reproduzir o comportamentos das balas o mais realista possível.

O modo Campanha apresenta uma história cativante sobre os obstáculos enfrentados por uma empresa familiar de caça e a rivalidade e amizades que a cercam.

Curiosidade ainda para o facto de Way of the Hunter poder ser aproveitado com amigos, em modo cooperativo.

Way of the Hunter encontra-se prestes a ser lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, ainda sem data concreta de lançamento.