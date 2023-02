The Last of Us em últimos dias de promoção

Como já tive oportunidade de referir, The Last of Us (o primeiro) foi um dos melhores (senão o melhor) jogo que já tive oportunidade de jogar, em qualquer plataforma.

É um daqueles jogos que, além de ser jogado, tem de ser sentido e recentemente fez a sua transição para a televisão, com uma série a passar no HBO.

Tal como aqui ou aqui indicámos, The Last of Us da Naughty Dog já ultrapassou barreiras e transitou das consolas para a televisão, com uma série que se encontra a passar na HBO.

A série apresenta uma interpretação fantástica dos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey que representam respetivamente, Joel e Ellie e tem estado a ser um tremendo sucesso, na HBO.

A aproveitar todo esse hype que a série está a provocar, a Sony decidiu lançar uma campanha promocional na qual o jogo original se encontra a preço promocional. É uma excelente oportunidade para quem ainda não teve oportunidade de jogar The Last of Us.

Desta forma, até à próxima quarta-feira (15 de Fevereiro), os interessados podem adquirir The Last of Us Parte I, o remake da Naughty Dog do jogo original lançado em 2013, e que chegou em setembro à PlayStation 5, por 59,99€ na PlayStation Store.

Adicionalmente, a Edição Digital Deluxe do mesmo está agora disponível com um desconto de 23% na PlayStation Store, custando 69,29€. Esta Edição inclui a história de The Last of Us (PS5), a prequela Left Behind, 2 habilidades aumentadas, melhoramentos para armas, setas explosivas, filtro Dither Punk, Modo Contrarrelógio e 6 visuais para armas.

Por seu lado, os jogadores da PlayStation 4 também não foram esquecidos, e poderão experimentar o jogo de uma geração remasterizado para esta consola, já que The Last of Us Remastered passa a custar durante este período, 9,99€ na PlayStation Store.

Conforme referi acima, é um jogo que, quem tenha uma Playstation deve ter a oportunidade de experimentar e como tal, esta é uma excelente ocasião para o fazer.