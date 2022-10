O ambiente de Halloween já se encontra entre nós… e é cada vez mais uma altura bastante propicia para o lançamento de alguns temas mais… medonhos. Portanto, é altura perfeita para conhecemos o The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Tal como vimos aqui, The Devil in Me é o próximo capitulo da série The Dark Pictures Anthology está quase a chegar.

The Dark Pictures Anthology é uma série de videojogos que, sem uma ligação direta entre eles, têm em comum o facto de apresentarem ambientes e narrativas pesadas e de terror.

Apresentados de forma quase cinematográfica, estes jogos, dos quais tivemos a oportunidade de explorar House of Ashes, apresentam uma jogabilidade simples e que encaixa na perfeição no ambiente mais denso dos diferentes jogos.

No próximo dia 18 de Novembro, será lançado The Devil in Me, o próximo episódio da série.

A história de The Devil in Me, apresenta-nos a equipa da modesta estação televisiva Lonnit Entertainment TV que de forma inesperada é convidada por um homem chamado Granthem Du'Met, a fazer um documentário no Murder Hotel, por uma recriação fiel do castelo de assassinato de H. H. Holmes.

O que a equipa de filmagens não sabe é que as suas mortes são o desígnio deste convite e a armadilha está prestes a ser fechada para a equipa da Lonnit Entertainment.

O anfitrião planeou tudo com requintes de malvadez e nada neste castelo é o que parece. Uma racha numa parede, um espelho ou um simples detalhe numa pintura podem facilmente esconder câmaras para perseguir os pobres jornalistas enquanto o assassino procura o momento perfeito para atacar.

Segundo a descrição dos responsáveis pelo jogo, The Devil in Me vai tentar criar de forma intensa aquela sensação que todos nós já tivemos em alguma altura da nossa vida, de que estamos a ser observados...

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me é lançado a 18 de Novembro de 2022, para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.