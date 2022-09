Aproxima-se o lançamento do próximo capitulo da série de terror, The Dark Pictures Anthology, como o titulo de The Devil in Me.

Tal como vimos aqui, trata-se do 4º episódio desta série que se tem revelado bastante interessante. Venham ver mais...

Tal como vimos aqui, a série The Dark Pictures Anthology corresponde a um conjunto de jogos, sem ligação entre eles, nos quais são explorados de forma quase cinematográfica, narrativas densas e de terror.

Tratam-se de jogos que, assentes nas suas profundas narrativas, envolvem o jogador em aventuras que se vão escrevendo e desenrolando à medida que o jogador vai avançando na história e tomando as suas decisões.

E a narrativa de The Devil in Me, apresenta-nos a equipa da modesta estação televisiva Lonnit Entertainment TV que de forma inesperada recebe um telefonema urgente de um homem chamado Granthem Du'Met.

Esse telefonema traz consigo a promessa de uma visita guiada por uma recriação fiel do castelo de assassinato de H. H. Holmes, uma ideia que o fundador da Lonnit Entertainment, Charlie Lonnit, acredita que pode salvar o seu programa.

No entanto... nada é o que parece neste hotel e cedo irão descobrir que existem ameaças nas sombras que se escondem em cada escada, em cada quarto, em cada momento! Cedo descobrem que estão a ser observados e manipulados e... em perigo.

O jogador vai ter de ganhar coragem para explorar cada centímetro do hotel se quiser sair dele com vida. Para tal vai ter de resolver puzzles e obstáculos que obrigarão ao uso de ferramentas ou de dedução, vai ter de tomar decisões cruciais de forma rápida e fugir. Sim, vai ter de fugir, saltar, correr, escalar,... tudo o que for possível para fugir deste local.

Cada quarto transforma-se numa verdadeira sala de morte e para os ultrapassar a todos, os jogadores podem ter ajuda. Isto, pois o modo campanha do jogo poderá ser partilhado online com mais um amigo, ou então em modo offline de até 5 jogadores.

The Devil in Me promete ser novamente um jogo repleto de suspense, tensão e alguns sustos valentes. Mais novidades virão em breve...

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me está previsto ser lançado a 18 de Novembro para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC.