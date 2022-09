Google e governo dos EUA criam parceria para produzir chips de código aberto

Para além da pandemia, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, das alterações climáticas e de outros tantos problemas, o mundo também está a tentar lidar com a crescente tensão entre a China e os Estados Unidos, passando também por Taiwan, no que respeita à indústria tecnológica.

Os EUA já definiram bem o seu território através da Lei dos Chips, mas as mais recentes notícias indicam que a gigante Google e o governo norte-americano criaram uma parceria para a produção de chips de código aberto. E este pode ser mais um movimento que afetará o país rival chinês.

Google e EUA juntos na criação de chips de código aberto

De acordo com as mais recentes informações, a Google e o governo dos Estados Unidos da América estão focados na promoção e fabrico de novos chips eletrónicos. Para isso, ambas as entidades celebraram uma parceria no sentido de criar um modelo de chips de código aberto, que permetirá que as Universidades e startups possam desenvolver ideias e projetos mais livremente.

Esta parceria de pesquisa e desenvolvimento vai ajudar a que o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) projete, desenvolva e produza chips de código aberto, criados para os investigadores, programadores e empresas os usem e adaptem aos seus projetos. O acordo acontece mais especificamente entre o Departamento do Comércio dos EUA e a Google e poderá levar a várias inovações e novos designs ao nível dos chips.

O departamento diz que esta parceria vai responder às necessidades e resolver um dos problemas mais presentes no setor dos semicondutores, ou seja, enquanto que as grandes empresas têm acesso imediato aos novos chips e aos novos designs, as universidades, investigadores e as pequenas empresas enfrentam mais obstáculos neste processo.

Portanto, um design de chips de código aberto facilitará o uso sem limitações ou taxas de licenciamento e, por conseguinte, promoverá a inovação e reduzirá significativamente os custos.

Segundo Laurie E. Locascio, diretora do NIST:

Este é um ótimo exemplo de como o governo, a indústria e os investigadores académicos podem trabalhar juntos para melhorar a liderança dos EUA neste setor extremamente importante.

Os detalhes da parceria indicam que o NIST vai recorrer aos seus vários parceiros de pesquisa, como a Universidade de Michigan, a Universidade de Maryland, a Universidade George Washington, a Universidade Brown, a Carnegie Mellon, etc., para fornecer novos designs de chips que serão fabricados pela Skywater Technology, localizada em Minnesota. Por sua vez, a Google vai financiar o custo inicial do fabrico e a primeira produção.

Em cima da mesa já estão os planos para a criação de quase 40 designs exclusivos de chips, que serão aplicados a vários sistemas, como equipamentos de memória, nanosensores, bioeletrónica, inteligência artificial e computação quântica.