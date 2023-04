‘Super Mario Bros. – O Filme’ já é a adaptação de videojogo com mais sucesso de bilheteira

Há muito tempo que o Super Mario Bros é um sucesso. Este ano, a chegada do filme deixou a audiência em êxtase. De tal forma que, pouco mais de 10 dias depois de chegar ao grande ecrã, já é a adaptação de videojogo com mais sucesso de bilheteira da história.

Estreou no dia 5 de abril deste ano de 2023 e chegou enquanto a "mais aguardada animação baseada no universo Super Mario Bros".

Depois de mais de 200 videojogos relacionados com o franchise Mario, incluindo o célebre Super Mario Bros., de 1985, e de ter assegurado o título de franchise de videojogo mais vendido de sempre, o adorado personagem vermelho chega pela primeira vez ao grande ecrã.

Lê-se na sinopse do filme, que recorda, além disto, a altura em que o mundo conheceu o Mario: em 1981, através do Donkey Kong.

Esta adaptação, que uniu a Illumination, a Universal e a Nintendo, já arrecadou mais de 500 milhões de dólares, em todo o mundo, e já se tornou a adaptação cinematográfica de um videojogo de maior sucesso de bilheteira da história, ultrapassando 'Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos' e 'Pokémon: Detetive Pikachu'.

De acordo com a Variety, só nas bilheteiras dos Estados Unidos da América o filme arrecadou 260,3 milhões de dólares. Mais ainda, noutros países, conseguiu 248,4 milhões, ultrapassando os 500 milhões de dólares.

Além de adaptação cinematográfica de um videojogo com maior sucesso, 'Super Mario Bros. - O Filme' ocupa, agora, o segundo lugar do pódio, enquanto filme de animação de maior sucesso de bilheteira, tendo superado 'Demon Slayer - Mugen Train: O Filme'. No topo permanece 'Mínimos 2: A Ascensão de Gru'.

A Variety informou ainda que 'Super Mario Bros. O Filme' está há décadas em desenvolvimento, devido à hesitação da Nintendo. A empresa temia que a ideia tivesse o mesmo fim fracassado que uma outra adaptação live-action de 1993 - na altura, foi considerada um dos piores filmes da história do cinema.