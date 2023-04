O mundo está apreensivo. Será que tanta tecnologia de Inteligência Artificial (IA) vai ajudar a humanidade ou o lado negro vai ganhar? Bom, haverá influência da IA em tudo e as imagens que parecem verdadeiras, afinal podem ser fruto de um computador criativo. Uma página diz que consegue distinguir o verdadeiro do falso... mas será que funciona?

Inteligência Artificial será impossível de detetar?

Neste preciso momento, existem no mundo milhões de pessoas a tentar descobrir como utilizar Midjourney. Vemos hoje nas redes sociais autênticos guias de utilização de plataformas de IA para tudo, e quando referimos tudo... é mesmo tudo.

Entre muitas áreas, uma particularmente "assustadora" mostrou como era fácil "roubar" o rosto de uma pessoas e colocar num corpo totalmente diferente. E foi nesta ideia de expandir a criatividade que vimos o Papa Francisco vestido com uma linha de vestuário mais rapper, ou Donald Trump a ser manietado pelas forças policiais numa manifestação qualquer.

Neste sentido, os criadores de imagens IA procuram explorar os limites da imaginação e há trabalhos fantásticos. O problema, como referimos, é que esta aplicação em concreto também pode ser usada para fazer o mal, e as falsificações profundas do Papa ou de Donald Trump que parecem reais preocuparam as autoridades.

É por esta razão que foi lançada uma aplicação para nos dizer se uma imagem é real ou criada por uma IA.

Como saber se uma imagem é real ou se foi feita por IA

O site encarregado de fazer funcionar esta aplicação chama-se AI or Not. O seu objetivo é muito simples: dizer-nos se uma imagem tem mão humana ou se foi desenvolvida por Inteligência Artificial. Além disso, a aplicação é capaz de determinar que tipo de IA foi utilizada no processo, se foi DALL-E ou MidJourney.

A sua utilização é muito simples. Basta aceder ao website e depois tudo o que tem de fazer é carregar a imagem que quer saber a origem. A aplicação processará a imagem e dar-lhe-á um resultado com base na percentagem que uma pessoa ou uma IA fez, além de se aventurar a dizer que tipo de empresa a desenvolveu.

Como saber se o AI or Not funciona mesmo?

Bom, tentamos verificar se a plataforma conseguia mesmo entregar as respostas que queríamos saber. Duas imagens submetidas criadas no Bing Image Creator tiveram sortes diferentes. Uma, de facto, o site AI or NotAI or Not acertou, é de fabrico da IA, mas errou na plataforma.

Já na segundo imagem, a plataforma não conseguiu perceber que a imagem da "mãe" que pedimos para ser criada é igualmente fruto da inteligência artificial.

É verdade que as imagens são muito "credíveis", realistas, mas mesmo assim a plataforma tentou detetar alguns parâmetros que não fossem de origem da mão humana.

Neste momento, esta é a aplicação mais fiável para a descoberta das imagens "falsas". No entanto, como já vimos, continua a cometer alguns erros que nos levam a pensar se mais cedo ou mais tarde seremos totalmente incapazes de detetar se uma fotografia é verdadeira ou manipulada pela IA.

Tudo isto tendo em conta as implicações perigosas que algo destas características pode ter para as pessoas.