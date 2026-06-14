Star Wars Zero Company marca o regresso das Clone Wars

O universo Star Wars encontra-se a regressar em força e, além do próximo lançamento de Star Wars: Galactic Racer, também vamos assistir ao regresso das Clone Wars com Star Wars Zero Company.

A Electronic Arts anunciou na semana passada, novidades acerca de Star Wars Zero Company. Trata-se de um jogo do universo Star Wars que foge às dinâmicas tradicionais a que estamos habituados em jogos deste universo, e se apresenta com uma jogabilidade tática e por turnos.

Desenvolvido pela Bit Reactor em colaboração com a Lucasfilm Games, Star Wars Zero Company vai ser lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X a partir de 27 de agosto de 2026, já sendo possível fazer a reserva em todas as plataformas.

Em Star Wars Zero Company, os jogadores são convidados a liderar a Zero Company. São os agentes mais astutos e mais resilientes desta época das Clone Wars, e cujo objetivo é o de caçar e deter Kundri Fathom, a líder do culto Infinite Coil, alinhado como os separatistas.

Um trailer de jogabilidade foi agora revelado, mostrando-nos um pequeno vislumbre da ação (e com algumas animações cinematográficas, claro) do jogo, além de apresentar a história original e alguns personagens. Alguns desses personagens serão inéditos, mas também assistiremos aos regresso de outras figuras marcantes das Clone Wars.

A história de Star Wars Zero Company revela-nos como, nas sombras das Clone Wars, a Galáxia encontra-se num momento tenso de conflito e instabilidade. Os jogadores assumirão o papel de Hawks, ex-oficial da República Galáctica e atual líder da Zero Company, que corresponde a um grupo não convencional de profissionais provenientes de toda a galáxia, contratados para a proteger d uma ameaça iminente.

Este grupo multirracial inclui um soldado clone, um mandaloriano do antigo Clã Verminoth, uma Jedi Padawan e muito mais. O objetivo da Zero Company é o de conseguir trabalhar em equipa de forma rápida e eficaz, para caçar e deter Kundri Fathom, a líder do culto Infinite Coil, que se encontra alinhado com os separatistas e ameaçando dessa forma a frágil estabilidade ainda existente.

"A nossa equipa usou todos os elementos que tanto amamos em Star Wars e trouxe-os até Zero Company", disse Greg Foertsch, CEO e Diretor Criativo da Bit Reactor. "Os personagens marcantes, a narrativa envolvente, os cenários impressionantes e a emoção por trás das batalhas em Star Wars ajudaram-nos a criar uma experiência que impulsiona o género de estratégia, combinando jogabilidade profunda com elegância cinematográfica. Trabalhamos com a Lucasfilm Games para criar uma história autêntica de Star Wars, repleta de novos personagens únicos, muitas opções de personalização de personagens, uma nova nave, droides separatistas e muito mais, tudo ambientado no conflito das Clone Wars."

"Star Wars Zero Company oferece uma experiência totalmente nova na galáxia e para os nossos fãs", afirmou Douglas Reilly, vice-presidente e gerente-geral da Lucasfilm Games. "Combina a narrativa cinematográfica com uma jogabilidade estratégica, de uma forma que parece nova para a franquia. Algumas das histórias mais interessantes vêm de novas perspectivas, e Zero Company explora as Clone Wars nas sombras do conflito, de um ponto de vista inédito, enquanto ainda passa a sensação de autenticidade para os fãs do mundo todo."

No centro da jogabilidade existe uma base de operações da Zero Company, conhecida como The Den, onde é possível recrutar e aprimorar as habilidades dos agentes, melhorar as instalações, adquirir novos equipamentos e selecionar a próxima missão a iniciar numa mesa holográfica. Por outro lado, no campo de batalha desenvolvem-se os laços entre personagens, desbloqueando novas habilidades de suporte, incluindo benefícios de treino cruzado que melhoram as suas habilidades e atributos. Os jogadores terão de navegar através dum mapa galáctico em constante mudança, apresentando mais de 150 planetas, onde cada escolha pode alterar o rumo da Galáxia... e o seu próprio destino!

Em Star Wars Zero Company a personalização é fundamental para se usufruir totalmente da experiência. Hawks e restantes Agentes recrutados podem ser criados a partir de oito raças famosas de Star Wars: devaroniano, humano, neimoidiano, ovissiano, togruta, twi'lek, weequay e zabrak. À medida que o jogo vai evoluindo, vozes, roupas e muitos outros aspectos da aparência de Hawks e dos agentes podem ser personalizados, junto das suas especializações e outros talentos.

A Standard Edition de Star Wars Zero Company está disponível por 49,99€ (preço sugerido) para PC e 59,99€ (preço sugerido) para PlayStation 5 e Xbox Series X. A Edição Deluxe está disponível por 59,99€ (preço sugerido) para PC e 69,99€ (preço sugerido) para as consolas, esta versão desbloqueia dois pacotes cosméticos exclusivos adicionais e cinco temas para armas pintadas inspiradas na era das Clone Wars. Todas as reservas garantem acesso ao Pacote Cosmético Crystalline Astromech, que inclui um droide R3, cabeças astromech translúcidas "crystalline" para as variantes R4 e R5 e o droide BR-1, que tem origem em Star Wars Zero Company. As reservas da Edição Deluxe incluem todo o conteúdo incentivo de reserva, além do conteúdo exclusivo da Edição Deluxe.

Conjuntamente ao lançamento do videojogo, a banda sonora de Star Wars Zero Company, com música original composta pelo vencedor do GRAMMY Gordy Haab, será lançada a 27 de agosto pela Walt Disney Records.

Star Wars Zero Company chega a 27 de agosto para Playstation 5, Xbox Series X e PC.