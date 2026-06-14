A misteriosa “mancha fria” no Atlântico que desafia o aquecimento global

Os oceanos do planeta estão a aquecer devido às alterações climáticas. O assunto não é novo. No entanto, existe uma região do Atlântico Norte que parece desafiar essa tendência. Entre a Gronelândia e a Islândia, os cientistas observam há décadas uma área anormalmente fria, conhecida como “mancha fria” do Atlântico (North Atlantic Warming Hole).

Este fenómeno tem despertado um enorme interesse na comunidade científica porque pode estar relacionado com alterações profundas numa das mais importantes correntes oceânicas do planeta.

Uma anomalia num oceano cada vez mais quente

Os registos de temperatura da superfície do mar mostram que praticamente todos os oceanos aqueceram ao longo do último século. Contudo, esta região específica do Atlântico Norte apresenta uma tendência oposta, registando temperaturas até cerca de 1 ºC inferiores ao esperado para a sua localização.

A anomalia destaca-se claramente nos mapas globais de temperatura, surgindo como uma “ilha azul” rodeada por águas mais quentes.

A AMOC está no centro do mistério

A principal explicação científica aponta para um enfraquecimento da Circulação Meridional do Atlântico, conhecida pela sigla AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Trata-se de um gigantesco sistema de correntes oceânicas que transporta calor dos trópicos para o Atlântico Norte.

Este sistema inclui a famosa Corrente do Golfo e funciona como uma espécie de “tapete rolante” oceânico. A água quente desloca-se para norte à superfície, arrefece, torna-se mais densa e afunda-se, regressando para sul em profundidade.

Estudos recentes sugerem que a mancha fria é consequência da redução do transporte de calor para esta região. Em termos simples, está a chegar menos água quente ao Atlântico Norte do que no passado.

O papel da Gronelândia

Outro fator importante é o degelo acelerado da Gronelândia. À medida que enormes quantidades de água doce provenientes do gelo derretido entram no oceano, a salinidade das águas superficiais diminui.

Como a água menos salgada é também menos densa, torna-se mais difícil que afunde e alimente o mecanismo natural da AMOC.

Este processo pode criar um ciclo de retroalimentação que contribui para o enfraquecimento das correntes oceânicas e para a manutenção da mancha fria.

Um sinal de alerta para o clima mundial

Os cientistas consideram esta região uma das mais importantes “impressões digitais” das alterações na circulação oceânica global.

Embora exista debate sobre a velocidade do fenómeno, há consenso de que a AMOC deverá enfraquecer ao longo deste século. O último relatório do IPCC aponta para reduções que podem variar entre cerca de 4% e mais de 50%, dependendo dos cenários de emissões e dos modelos utilizados.

Um enfraquecimento significativo poderá provocar alterações nos padrões climáticos da Europa, modificar regimes de precipitação, influenciar tempestades e contribuir para a subida do nível do mar em algumas regiões costeiras.

Ainda há muitas perguntas sem resposta

Apesar dos avanços recentes, a comunidade científica continua a investigar se a mancha fria é apenas um sintoma do enfraquecimento da AMOC ou se resulta também de outros fatores atmosféricos, como alterações na cobertura de nuvens e na Oscilação do Atlântico Norte.

O que parece cada vez mais claro é que esta zona fria não é uma simples curiosidade meteorológica. Trata-se de um dos fenómenos oceânicos mais intrigantes da atualidade e poderá oferecer pistas valiosas sobre a forma como o sistema climático da Terra está a responder ao aquecimento global.

Num planeta que aquece rapidamente, a existência desta “mancha fria” é um lembrete de que as alterações climáticas nem sempre produzem efeitos uniformes. Por vezes, os sinais mais importantes surgem precisamente onde menos se espera.