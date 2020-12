Sony lança um novo driver para o comando da PS5 compatível com Linux

A nova PlayStation 5 da Sony já chegou ao mercado para fazer as delícias dos gamers de todas as idades e países. E certamente que muitos foram presenteados com um exemplar neste Natal.

De acordo com as informações, a marca japonesa lançou agora um novo driver para o comando da PS5, compatível com o sistema operativo Linux.

Novo driver do comando da PlayStation 5 é compatível com Linux

De acordo com relatórios recentes, a Sony lançou um novo driver kernel Linux designado “hid-PlayStation” para o comando DualSense da PlayStation 5. Este driver oferece também suporte a outros hardwares da PlayStation no sistema operativo Linux.

As informações indicam que a atualização dá suporte ao comando da PS5 nos modos USB e Bluetooth. Para além disso também suporta os sensores de movimento, luzes LED, touchpads, barras de luz, vibração, entre outros.

Neste sentido, ao anunciar este novo driver, a Sony pretende então transferir parte do suporte de hardware da Sony Interactive Entertainment do já existente “hid-sony”, para a driver “hid-PlayStation”.

Segundo os detalhes revelados, a configuração inicial deste driver conta com mais de 1.400 linhas de código para responder às necessidades do comando da PlayStation 5.

PlayStation 5… uma consola muito aguardada em todo o mundo

Tal como muito foi noticiado, a PlayStation 5 da Sony foi uma das consolas recebidas com maior ânimo e expetativa por parte dos consumidores. A par desta, também a Xbox Series X da Microsoft foi bastante bem recebida no mercado dos videojogos.

Mas o equipamento japonês conseguiu conquistar os utilizadores e já foi mesmo considerado como o maior lançamento nos EUA das consolas da Sony. Segundo os dados, só no mês do lançamento, as vendas da PS5 superaram a marca estabelecida pela PlayStation 4. Para além disso, o valor gasto em videojogos foi 35% superior ao do ano passado, totalizando mais de 7 mil milhões de dólares (~6 mil milhões de euros).

