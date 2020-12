Games with Gold – janeiro de 2021 na sua Xbox

2021 está mesmo a chegar e com ele chegam também novos jogos aos assinantes do serviço Xbox Live Gold da Microsoft.

Os jogos de início de ano já são conhecidos. Venham saber quais são.

Ano novo, mas tradição velha, pode dizer-se em tons de brincadeira. Com a chegada de um novo mês, o primeiro de 2021, o serviço de subscrição da Xbox, o Xbox Live Gold, recebe novidades, o que é o mesmo que dizer que recebe novos jogos.

Quem tenha subscrições válidas terá assim acesso a 4 novos jogos que, convém referir, mesmo não sendo específicos da nova consola da Microsoft, poderão ser jogados na Xbox Series X e S.

Little Nightmares – Xbox One (disponível de 1 a 31 de janeiro)

Em Little Nightmares, a ação decorre no interior de um barco sombrio algures no mar, denominada The Maw no qual o jogador controla Six, uma pequena e vulnerável menina que se encontra aprisionada e tem de tentar fugir ao navio e aos seus sinistros habitantes.

O jogo combina mecânicas stealth (usando a luz e objetos) com plataformas, criando-se um ambiente sinistro e intenso que impulsiona o jogador a avançar na história.

Entretanto, a aventura continua com Little Nightmares II.

Dead Rising – Xbox One (disponível de 16 de janeiro até 15 de fevereiro)

Zombies, zombies e mais zombies. Dead Rising é um jogo de sobrevivência decorrendo no Centro Comercial de Willamette e que obriga o jogador a sobreviver a hordas insaciáveis de zombies, enquanto tenta descobrir a origem do surto. O jogador tem 72 horas para conseguir descobrir como começou tudo e ao mesmo tempo, manter-se vivo.

Nesta edição remasterizada do original, o jogador irá encontrar um mundo mais atrativo, mas, mais mortífero também, enquanto o jornalista Frank West (controlado pelo jogador) avança na sua aventura.

The King of Fighters XIII – Xbox 360 (disponível de 1 até 15 de janeiro)

Trata-se de uma versão atualizada do clássico de combate arcade. Com recurso ao hyper drive poderemos lançar ataques e combinações devastadores sobre os inimigos.

Trata-se do capítulo final da saga “Ash”, que termina neste título repleto de traição e revelações.

Breakdown (disponível de 16 de janeiro até 15 de fevereiro)

Preso num misterioso laboratório e incapaz de se lembrar do seu passado, Derrick Cole descobre que possui poderes especiais enquanto luta pela sobrevivência contra um grupo militar determinado e uma legião de guerreiros sobre-humanos quase invencíveis!

Breakdown é um jogo alucinante de acção e aventura em 1ª pessoa que conjuga combate corpo-a-corpo e armas ultra-avançadas com um enredo envolvente e gráficos incríveis. Embarca numa busca emocionante pela verdade!