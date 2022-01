Sony aumenta a produção da PlayStation 4 enquanto há falta de stock da PlayStation 5

Se está à procura de uma PlayStation 5, ou até de uma Xbox Series X, certamente que se tem deparado com um desafio quase impossível. Isto porque estas são as consolas mais afetadas pela escassez de componentes, uma vez que também são as mais recentes e as topo de gama da Sony e da Microsoft, respetivamente.

No entanto, segundo as informações recentes, enquanto ainda não vemos a PS5 a abundar pelas prateleiras da loja, a Sony irá apostar mais na produção da irmã mais velha, a PlayStation 4, para que os jogadores tenham pelo menos um algum modelo disponível para compra.

Sony aumenta a produção de PS4 para colmatar falta de PS5

De acordo com os mais recentes relatórios vindos de fontes ligadas à indústria, a Sony não só irá manter a produção da PlayStation 4 neste ano de 2022, como também vai aumentar a quantidade dessa mesma produção. O motivo prende-se com o facto de não haver stock da mais recente PlayStation 5, devido à acentuada escassez de componentes que ainda se faz sentir significativamente em vários setores.

No entanto, a Sony também nunca havia anunciado oficialmente que iria deixar de produzir a PS4, algumas movimentações davam conta disso mesmo. Há um ano noticiámos que a marca japonesa havia encerrado a maior parte da produção da PlayStation 4 no Japão. Para além disso, algumas fontes ligadas ao setor referiram que a empresa tinha planos para parar com a produção desta consola no final de 2021. E talvez realmente parasse não fosse a escassez de componentes trocar as voltas.

Os detalhes indicam que esta estratégia da Sony irá adicionar cerca de um milhão de unidades da PlayStation 4 este ano, de forma compensar a pressão sentida na produção da PS5.

Segundo o Bloomberg, um porta-voz da empresa confirmou que o fabrico da PS4 iria manter-se este ano e não havia planos para parar a sua produção, dizendo mesmo que "é uma das consolas mais vendidas da história e sempre há um cruzamento entre gerações".

Leia também: