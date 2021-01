Sony encerra a maior parte da produção da PlayStation 4 no Japão

A Sony lançou a sua tão desejada PlayStation 5 há pouco mais de um mês. A consola de última geração conquistou miúdos e graúdos e tem sido um autêntico sucesso de vendas. E só não vende mais porque o stock está esgotado em diversas lojas de vários países.

Por outro lado, a antecessora PlayStation 4 continua a vender bem, mas talvez já tenha os dias contados. De acordo com as recentes informações, a marca já encerrou a maior parte da produção da PS4 no Japão.

Maioria da produção dos PS4 é encerrada pela Sony no Japão

De acordo com o site japonês Game Watch, a Sony anunciou que a maioria da produção dos modelos da PlayStation 4 será encerrada. Esta decisão certamente tem como objetivo promover a produção, procura e compra da nova consola PlayStation 5. Lembramos que após breves momentos do seu lançamento, a 19 de novembro, a PS5 ficou rapidamente indisponível em várias lojas de todo o mundo.

Na página da Sony no Japão, verifica-se que apenas está disponível a PlayStation 4 Slim preta de 500 GB. As restantes, assim como a PlayStation 4 Pro, foram removidas.

Noutras lojas, como por exemplo na dos Estados Unidos, o modelo da PS4 Pro ainda aparece, no entanto apenas no modelo base surge o botão “comprar”. Mas, mesmo esta, aparece sem stock disponível. Para além disso, todas as outras cores estão indisponíveis.

Na loja de Portugal, as consolas aparecem mas ao clicar na opção ‘Comprar já’ volta à mesma página.

Recordamos que a PlayStation 4 com o design original já foi descontinuada. Desta forma, a marca oferece apenas a PS4 Slim como consola base desde 2016. Por sua vez, a versão da PlayStation 4 Pro terá assim a sua produção terminada apenas quatro anos depois do seu lançamento.

Por outro lado, sem estas consolas na linha de produção, a Sony terá então mais disponibilidade e orçamento para investir no fabrico das novas PlayStation 5. E bem que os jogadores agradecem o facto de as lojas voltarem a ter stock.

Para além disso, algumas lojas físicas do Japão já estão a avisar os clientes que não vão receber mais encomendas dos modelos PS4 500 GB branca, PS4 1TB preta e branca, PS4 2TB preta e PS4 Pro 1TB branca.

No entanto, mesmo com o término destas produções, a Sony já havia anunciado em julho de 2020 que a PlayStation vai continuar a oferecer suporte e novidades possivelmente até 2022. Eric Lempel, gestor e marketing da Sony garante que “A PlayStation 4 faz parte de tudo o que fazemos, e continuará a ser parte de tudo o que fazemos. Há muito para a consola a chegar”.