Jogadores da Xbox estão fartos de jogar contra jogadores de PC que usam cheats

No mundo dos videojogos temos jogadores de várias plataformas, desde computador, consolas, smartphones, entre outros. Mas o perfil de cada jogador, assim como a oferta e as funcionalidades, diferem de plataforma para plataforma.

Agora é notícia que jogadores de jogos multiplayer da Xbox estão fartos de jogar contra jogadores de PC, uma vez que estes últimos usam cheats. As queixas acontecem sobretudo em jogos como Call of Duty: Warzone e Halo Infinite.

Segundo as últimas informações, parece que os jogadores da consola Xbox da Microsoft não estão nada contentes com o facto de terem que dividir servidores com os jogadores de PC. De acordo com as informações reveladas pelo The Verge, são já várias as queixas deixadas em serviços como o Reddit sobre o que tem acontecido nalguns jogos em que o modo de multijogador é partilhado. Este modo é designado de crossplay, onde os jogadores podem jogar em simultâneo com outros que usem plataformas de hardware diferentes.

O destaque dos problemas vai sobretudo para os jogadores de PC que recorrem a batotas e cheats, que no fundo são mais fáceis de serem executadas através de um computador. Na imagem seguinte podemos ver um utilizador a indicar que o crossplay forçado é um scam da Microsoft.

De acordo com os dados revelados, tal acontece essencialmente em jogos como Call of Duty: Warzone e Halo Infinite, sendo que são os que mais surgem nos relatos das queixas. Nestes jogos nem sempre é possível evitar jogar contra jogadores de PC e tal também acontece porque existem versões online gratuitas, o que facilita o acesso dos jogadores das várias plataformas nos servidores.

Quanto aos cheats usados, estes são dos mais variados. No entanto normalmente estão relacionados com ajudas na mira ou personagens capazes de disparar automaticamente contra qualquer alvo inimigo. Claro que situações deste género podem ser bastante frustrantes para quem joga contra quem tem estas ajudas 'extra'.

O problema parece afetar especialmente os jogadores Xbox, uma vez que é a própria Microsoft que incentiva a partilha de servidores. No caso do Warzone, o utilizador pode desativar o crossplay, embora ele volte a ser ativado nalgumas opções de jogo. Já na PlayStation, podem apenas desativar e ativar este formato sempre que queiram.

