Doogee V20 – O smartphone robusto com dois ecrãs está a chegar

A Doogee já havia anunciado o lançamento de um novo smartphone robusto com pormenores que o distinguem de toda a concorrência. O Doogee V20 começa desde logo por ser o primeiro rugged phone com dois ecrãs, sendo um deles posicionado ao lado do módulo das câmaras.

Entretanto, foi também revelado o preço e a data em que será disponibilizado em loja.

O Doogee V10 que já somou mais de 100 mil vendas, sendo um sucesso no segmento dos rugged phones. Entretanto, uma nova versão deste smartphone surge sob o nome Doogee V20 5G, tirando partido de algumas especificações-chave do V10.

Em concreto, a Doogee refere que esta atualização mantém a grande bateria, o carregamento rápido, as câmaras e recursos de medição de temperatura, com algumas melhorias associadas e ainda inova noutros pormenores.

Doogee V20 - o unboxing e as especificações

O Doogee V20 é o primeiro smartphone robusto do mercado com duplo ecrã. As especificações do ecrã frontal são desde logo muito interessantes, já que integra tecnologia Samsung AMOLED, tem 6,43" e uma resolução de 2400 x 1080 píxeis.

Já o ecrã da traseira, surge como um complemento, onde poderão ser mostradas algumas notificações, o relógio, chamadas recebidas ou até poderá servir como controlador de música. Este pequeno ecrã tem 1,05".

A construção robusta do smartphone é garantida por todas as certificações habituais, e ainda pelo revestimento, construído em fibra de carbono, que ainda contribuirá para a diminuição do peso do equipamento.

O processador que integrar é um MediaTek Dimensity 700 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (com possibilidade de expansão através de cartão microSD até 512 GB.

O Doogee V20 integra uma câmara principal de 64 MP e conta com o auxílio de mais duas câmaras de 20 MP com visão noturna, e uma ultra grande angular de 8 MP. Este smartphone ainda tem uma segunda câmara auxiliar ao lado das câmaras para visão noturna.

A bateria tem capacidade de 6000 mAh e carrega a 33W, com fio, e a 15W, sem fio.

Preço e disponibilidade

O novo Doogee V20 será colocado à venda a 21 de fevereiro e terá um preço base de 399 dólares. No entanto o preço para os 100 primeiros compradores será de 299 dólares.

Apesar dos preços de referência serem apresentados em dólares, o smartphone, nas cores preto, vermelho e cinza, estará disponível em euros em armazém europeu.

Doogee V20