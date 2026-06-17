Commodore regressa com um telemóvel dobrável que bloqueia redes sociais e navegador
A histórica marca Commodore anunciou um novo equipamento que pretende combater a dependência dos smartphones.
Chama-se Callback 8020 e é um telemóvel dobrável baseado em Linux que elimina, por defeito, o acesso a redes sociais, navegadores web, aplicações de e-mail e ferramentas de trabalho.
Um telemóvel entre os “dumb phones” e os smartphones
O Callback 8020 foi concebido para ocupar um espaço intermédio entre os tradicionais telemóveis básicos e os smartphones modernos.
Apesar das limitações impostas pela marca, continua a permitir chamadas, mensagens, navegação GPS, reprodução de música, podcasts e acesso a aplicações selecionadas.
O equipamento utiliza uma versão personalizada do sistema operativo Sailfish OS, desenvolvido pela finlandesa Jolla.
Graças a esta plataforma, o dispositivo consegue executar a maioria das aplicações Android, embora a Commodore mantenha uma lista restrita das que podem ser instaladas.
Adeus ao scroll infinito
A proposta da Commodore é simples: eliminar as principais fontes de distração digital.
Segundo a empresa, o Callback 8020 bloqueia ao nível do sistema o acesso a redes sociais e navegadores web, impedindo que o utilizador passe horas em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok ou X.
As aplicações de trabalho, como Slack ou Microsoft Teams, também ficam de fora.
O CEO da marca, Christian “Peri Fractic” Simpson, explica que a ideia surgiu após a sua própria tentativa de reduzir o tempo passado no smartphone, procurando um equilíbrio entre conectividade e bem-estar digital.
Especificações modestas, mas suficientes
O Callback 8020 aposta numa abordagem minimalista. Entre as especificações conhecidas estão:
- Ecrã interno de 3,25 polegadas
- Processador MediaTek Helio G81
- 4 GB de RAM
- 64 GB de armazenamento
- Câmara principal Sony de 48 MP
- Rádio FM
- Entrada para auscultadores de 3,5 mm
- Conectividade Wi-Fi e 4G
O telemóvel também recupera elementos nostálgicos, incluindo teclado físico T9, toques inspirados nos computadores Commodore e jogos retro.
Cinco cores inspiradas nos anos 80 e 90
A Commodore vai disponibilizar o Callback 8020 em cinco versões com visual retro: BASIC Beige, ProtoPET White, SX Silver, Starlight Edition (transparente) e uma edição especial Founder’s Edition com detalhes dourados.
O preço começa nos 499 dólares (cerca de 430 euros à taxa de câmbio atual), podendo atingir os 640 dólares (aproximadamente 552 euros) na versão premium. As pré-encomendas arrancam a 30 de junho e as primeiras entregas estão previstas para o final do ano.
Um mercado cada vez mais interessado no “detox digital”
O lançamento surge numa altura em que cresce o interesse por dispositivos focados na redução das distrações digitais.
Equipamentos como o Light Phone III têm demonstrado que existe procura por alternativas aos smartphones tradicionais, especialmente entre utilizadores que procuram limitar o tempo de ecrã sem perder funcionalidades essenciais.
Com o Callback 8020, a Commodore pretende capitalizar essa tendência, combinando nostalgia, simplicidade e algumas das funcionalidades modernas mais importantes.
Resta restringir o WhatsApp…, vê-se no visor…, também pertence à categoria redes sociais!