Commodore regressa com um telemóvel dobrável que bloqueia redes sociais e navegador

A histórica marca Commodore anunciou um novo equipamento que pretende combater a dependência dos smartphones.

Chama-se Callback 8020 e é um telemóvel dobrável baseado em Linux que elimina, por defeito, o acesso a redes sociais, navegadores web, aplicações de e-mail e ferramentas de trabalho.

Um telemóvel entre os “dumb phones” e os smartphones

O Callback 8020 foi concebido para ocupar um espaço intermédio entre os tradicionais telemóveis básicos e os smartphones modernos.

Apesar das limitações impostas pela marca, continua a permitir chamadas, mensagens, navegação GPS, reprodução de música, podcasts e acesso a aplicações selecionadas.

O equipamento utiliza uma versão personalizada do sistema operativo Sailfish OS, desenvolvido pela finlandesa Jolla⁠.

Graças a esta plataforma, o dispositivo consegue executar a maioria das aplicações Android, embora a Commodore mantenha uma lista restrita das que podem ser instaladas.

Adeus ao scroll infinito

A proposta da Commodore é simples: eliminar as principais fontes de distração digital.

Segundo a empresa, o Callback 8020 bloqueia ao nível do sistema o acesso a redes sociais e navegadores web, impedindo que o utilizador passe horas em plataformas como Facebook, Instagram, TikTok ou X.

As aplicações de trabalho, como Slack ou Microsoft Teams, também ficam de fora.

O CEO da marca, Christian “Peri Fractic” Simpson, explica que a ideia surgiu após a sua própria tentativa de reduzir o tempo passado no smartphone, procurando um equilíbrio entre conectividade e bem-estar digital.

Especificações modestas, mas suficientes

O Callback 8020 aposta numa abordagem minimalista. Entre as especificações conhecidas estão:

Ecrã interno de 3,25 polegadas

Processador MediaTek Helio G81

4 GB de RAM

64 GB de armazenamento

Câmara principal Sony de 48 MP

Rádio FM

Entrada para auscultadores de 3,5 mm

Conectividade Wi-Fi e 4G

O telemóvel também recupera elementos nostálgicos, incluindo teclado físico T9, toques inspirados nos computadores Commodore e jogos retro.

Cinco cores inspiradas nos anos 80 e 90

A Commodore vai disponibilizar o Callback 8020 em cinco versões com visual retro: BASIC Beige, ProtoPET White, SX Silver, Starlight Edition (transparente) e uma edição especial Founder’s Edition com detalhes dourados.

O preço começa nos 499 dólares (cerca de 430 euros à taxa de câmbio atual), podendo atingir os 640 dólares (aproximadamente 552 euros) na versão premium. As pré-encomendas arrancam a 30 de junho e as primeiras entregas estão previstas para o final do ano.

Um mercado cada vez mais interessado no “detox digital”

O lançamento surge numa altura em que cresce o interesse por dispositivos focados na redução das distrações digitais.

Equipamentos como o Light Phone III têm demonstrado que existe procura por alternativas aos smartphones tradicionais, especialmente entre utilizadores que procuram limitar o tempo de ecrã sem perder funcionalidades essenciais.

Com o Callback 8020, a Commodore pretende capitalizar essa tendência, combinando nostalgia, simplicidade e algumas das funcionalidades modernas mais importantes.