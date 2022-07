Rússia e liga russa de fora do FIFA 23 devido à guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia continua a fazer dezenas de vítimas diárias, assim como significativos estragos físicos aos locais por onde vai passando. Mas toda esta situação tem tido também graves consequências noutros países, nomeadamente ao nível económico e industrial.

E no que respeita ao setor gaming, também há já várias mudanças causadas pelo conflito. Como tal, de acordo com as últimas informações, a EA Sports baniu a Rússia e a liga russa do popular jogo de futebol FIFA 23, como um ato de solidariedade pelo povo ucraniano que viu o seu país ser atacado.

Rússia e clubes russos eliminados do jogo FIFA 23

De acordo com as informações, a criadora EA Sports anunciou que a seleção nacional da Rússia, bem como todos os clubes do país, não vai estar presente no jogo FIFA 23. Estes clubes foram então eliminados nesta nova versão que chega este ano e também no FIFA 22 através de uma atualização.

Ao canal Eurogamer, a empresa EA Sports disse que esta decisão se prende com a sua posição de manter a sua solidariedade com a invadida Ucrânia, para além de se manter firme a apelar à paz e ao fim da guerra provocará pela Rússia.

Assim, esta atitude segue a mesma linha adotada pela FIFA e pela UEFA, as quais também baniram a Rússia das competições desportivas.

Já no mês de março deste ano, a criadora de jogos havia removido os clubes do país de Vladimir Putin do FIFA 22, e ainda suspendeu as suas atividades e negócios naquele pais.

Recentemente a EA Sports revelou mais novidades sobre o tão aguardado FIFA 23, o qual ficará disponível no mercado no dia 27 de setembro. Mas se estiver interessado em comprar e jogar este título, esqueça então a possibilidade de escolher a Rússia ou os clubes russos durante a sua experiência de jogo.