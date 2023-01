Rússia diz que os jogos populares trazem propaganda e manipulam a mente dos jovens

Estamos a menos de um mês de assinalar um ano desde que a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou e ainda não se vê um fim à vista para este conflito que tem devastado famílias e regiões inteiras.

Para além dos ataques físicos, continuam também bem ativos os ataques psicológicos e as acusações entre os dois países. Mais recentemente a Rússia disse que os jogos populares trazem propaganda escondida e também que manipulam a mente dos jovens.

Rússia ataca os jogos populares

Segundo as últimas informações, a Rússia está a tentar definir uma indústria interna gaming e está a analisar a possibilidade da criação de mecanismos que permitam verificar e bloquear o lançamento de jogos populares que são produzidos noutros países. De acordo com o canal russo Kommersant, as autoridades russas afirmam que os títulos com maior sucesso trazem consigo "propagandas escondidas" e ainda formas de "disseminar informações que afetam a consciência e o subconsciente das pessoas", sobretudo dos mais jovens.

Como tal, o país de Vladimir Putin tem como objetivo desenvolver um novo sistema de registos e aprovações de forma a bloquear e barrar jogos que consigam manipular os jogadores mais novos. Ou seja, até que um jogo seja lançado na Rússia, terá que antes ser "analisado para malwares e conteúdos proibidos". Este processo de análise ficará a cargo do Centro de Competência para Substituições de Importações (TSKIKT), uma entidade com fins não-lucrativos que irá autonomamente realizar este processo.

O processo terá a supervisão de Ilya Massukh, ex-ministro das telecomunicações da Rússia e poderá também afetar outras políticas do país. Há ainda outra ideia pensada que é a possibilidade de serem implementados controlos parentais que viriam pré-instalados em cada computador e ainda uma lista de "jogos aprovados" disponíveis na RuStore, uma loja de apps alternativa à App Store e Google Play.

Estas medidas têm algumas semelhanças com as que a China já implementou também no setor dos jogos. No entanto, a Rússia não deu exemplos concretos de que tipo de jogos se está a referir.