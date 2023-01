Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Redmi Note 11 ou Mi 11 Lite 5G, qual escolher?

Olá! Procuro um smarphone entre os 300/350€ mais ou menos. O meu atual é um Redmi Note 7 e já começa a dar sinais de cansaço.

Tenho visto alguns que estão na minha lista, mas estou muito indeciso, porque quero algo que tenha uma boa maquina fotográfica e um processador bom. O primeiro que me chamou a atenção foi o Poco x4 Pro, mas depois de muito pesquisar vejo que há muitas criticas, por causa do processador que é fraco e as camaras fotograficas deixam um pouco a desejar. Depois vi também o Samsung Galaxy M53 5G, mas também vi algumas criticas por causa da camara e por o processador ser um MediaTek, e eu como nos ultimos tempos tenho andado meio desatualizado relativamente a telemoveis, fiquei um bocado de pé atras com este também A seguir vi o Xiaomi Redmi Note 11 que vi falarem muito bem mas com algumas criticas também relativamente à camara, que podia ser melhor. Este vejo a um valor um bocado superior ao meu orçamento, mas se realmente valesse a pena eu esticava. Para finalizar ontem encontrei o Xiaomi Mi 11 Lite 5g, do Xiaomi 11 Lite NE 5G o qual vi falarem muito bem, incluindo a camara fotografia, que é algo que eu coloco como prioridade na verdade e de momento estou mais inclinado para um destes dois mas não sei qual, porque parecem-me quase iguais. Entre estes quais será a melhor opção? Ou aconselham outro que não esteja entre estes que mencionei? Obrigado a todos! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Qualquer uma das propostas que apresenta parecem estar adequadas para o valor de preço que estabeleceu como limite.

Ainda dentro dessa lista que revelou, as duas últimas propostas parecem mesmo ser as que se destacam no campo do hardware, ainda que possam ter um preço ligeiramente mais elevado.

Quanto à escolha do Redmi Note 11 ou do Mi 11 Lite 5g, pensamos que o primeiro poderá ser um pacote mais completo e mais capaz para a utilização que pretende dar.

Sim, provavelmente terá uma câmara menos potente, mas certamente compensa em outras áreas igualmente importantes para uma utilização mais intensa.

O que poderá fazer, é dirigir-se a uma das muitas lojas da Xiaomi em Portugal (das verdadeiras) e testar a qualidade fotográfica de cada um dos 2 modelos. Além disso, terá ainda a capacidade de experimentar no local o desempenho de ambos.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar o smartphone para medir com que app especial?

Bom dia Existe alguma app gratis para telemóvel que permita medir p.e comprimento de uma parede ou a área de uma divisão? Eu tenho uma mas serve apenas para coisas pequenas. Dá para ter uma ideia comparativa. Obrigado Jose Rosa

Resposta:

José,

O processo de medição recorrendo à câmara de um smartphone diria que é… experimental.

Os mais avançados recorrem à realidade aumentada (AR), com processos muito complexos que implicam, naturalmente, um grande investimento em R&D. Portanto, têm todas as razões para oferecerem unicamente um serviço pago.

Depois, acerca da precisão da medição, mesmo os melhores, têm uma margem de erro que pode não ser aceitável, dependendo da finalidade.

Depois há os gratuitos. A oferta é mais restrita e, obviamente, de muito menor qualidade. Um exemplo é a app “Measure With AR Ruler”.

Se o processo de medição for seguido à risca, é possível obter um resultado não muito errado. Mas mais haverá. A keyword é “AR Ruler”.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ter o Pplware num dark mode no meu browser?

Cara Equipa Pplware, Muito bom dia! Em primeira instância, espero encontrar-vos bem e que este 2023 vos possa sorrir e abraçar com um tudo de bom, e do melhor, que a Vida tem para oferecer! Aproveito, também, o momento para vos agradecer o excelente trabalho ao longo de todos estes anos, pois tenho-vos acompanhado desde o 1º mês de "nascença" e, sem sombra de dúvida, é um dos 10 melhores sites portugueses. Muitos se queixam e reclamam, todavia, o ato de reconhecer e agradecer o que de melhor as pessoas podem ter (mas que não sabem), não está ao alcance de todos. Quero, por isso, dar-vos este forte abraço, pleno e cheio de energia positiva para que possam continuar a publicação de artigos de qualidade exemplar. Um desde já... ...MUITO OBRIGADO! Agora, a minha questão: O Pplware tem a opção de selecionar um tema escuro? Se sim, poder-me-ão indicar como? Se não, seria uma implementação muito bem-vinda! Uma vez mais, Obrigado! Abraço e beijo,

Miguel Ferreira

Resposta:

Miguel,

Agradecemos desde já a preferência!

O Pplware não tem disponível um tema escuro para acesso público. É algo que está em desenvolvimento e poderá ser uma das novidades na próxima versão do nosso template.

No entanto, há mais que uma forma de dar a volta a isso.

O Google Chrome tem uma opção, para já disponível apenas nas Flags, que é o carregamento de todas as páginas Web em modo escuro. Para ativar a funcionalidade basta seguir as instruções no seguinte artigo:

Existem várias opções, para melhor se adequarem ao gosto do utilizador. Mas a questão é que é aplicado a todo o conteúdo Web, diria que é mesmo para os grandes fãs dos temas escuros.

A outra solução, é uma excelente extensão disponível para Firefox e Chrome, de seu nome Dark Reader:

Além de permitir ativar apenas para determinados sites, tem melhor capacidade de ajustar os conteúdos e permite afinar diversos parâmetros na cor, conseguindo resultados mesmo muito bons. Uso em alguns sites e recomendo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo ter o Windows 11 por apenas 13 euros?

Boa Tarde, Como é que posso ter o Windows 11 por 13€? Obrigado, Rui Lopes

Resposta:

Rui,

A única forma de conseguir ter o Windows 11 a esse preço é com a compra do Windows 10 num dos vários sites de chaves que o Pplware apresenta todas as semanas.

Ali, e pode confirmar nos que apresentamos na barra lateral do site, tem proposta de venda do Windows 10 a 13 euros.

Uma vez que tenha no seu PC esta aversão instalada e registada, só precisa fazer a atualização para a nova versão, algo que está já disponível para todos os PC, que suportem esta versão.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar as AirTags da Apple no meu smartphone Android?

Boa Tarde. As Airtags também dá para quem telemóvel Android ou só dá nos telemóveis Apple? Obrigado Álvaro Freitas

Resposta:

Álvaro,

Sim, as AirTag funcionam exclusivamente com iPhone, a partir do modelo 11. Se tiver Android e pretender um localizador semelhante, existem várias opções.

Se tiver um smartphone Samsung, tem a Galaxy SmartTag (exclusiva para Samsung). Para outras marcas poderá encontrar opções como a LAPA 2, Chipolo, NUT, Xiaomi Youpin Smart Tag Y-02, entre outros.

[Respondido por Hugo Cura]

