Meta garante que o metaverso será tão importante quanto os telemóveis

Apesar das críticas que são dirigidas ao metaverso, a Meta está muito confiante das ideias que tem para o seu projeto. De tal forma, que garante que este será “tão importante” quanto os telemóveis.

Ainda assim, sabe que tem arestas a limar.

Há analistas e especialistas muito descrentes relativamente ao metaverso, por várias razões que fazem questão de apontar quando expõem a sua opinião. No entanto, as críticas não têm abalado a Meta e a empresa continua a pensar o projeto, firmemente, concentrando muitos esforços no seu desenvolvimento.

Aliás, há membros que acreditam que o metaverso será tão importante nas nossas vidas quanto os telemóveis, nos próximos anos. Um dos exemplos é Chris Cox, gestor de produto da Meta, que, recentemente, discutiu a visão da empresa para esta tecnologia, durante o World Economic Forum, em Davos, na Suíça.

Meta segue confiante com os planos para o metaverso

De acordo com o Insider, o gestor de produto da Meta acredita que as potencialidades da Realidade Virtual (RV) são interessantes para serem aplicadas em experiências sociais, jogos de vídeo, medicina, fitness e até para a criação de outros elementos como sapatos ou carros.

Na mesma palestra, Cox admitiu saber que o metaverso ainda tem muitos aspetos para aperfeiçoar, nomeadamente a interoperabilidade entre plataformas. Isto, porque a Internet é uma rede em que as "partes são muitos consistentes entre si".

Por outro lado, o elevado custo dos equipamentos de RV, por exemplo, pode ser considerado um problema, na medida em que é frequentemente mencionado pelos utilizadores, representando um entrave à exploração do metaverso.

