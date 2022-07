Reveladas as edições de God of War Ragnarök

A Sony Playstation revelou recentemente que God of War Ragnarök já se encontra disponível para reserva e inclusive, já divulgou as diferentes edições existentes.

Venham conhecer as edições disponíveis para o tão aguardado regresso da série God of War.

A Sony Playstation revelou recentemente quais as edições disponíveis de God of War Ragnarök, assim como também divulgou que a já é possível reservá-las.

Trata-se de um dos jogos mais aguardados do ano e que traz de regresso Kratos e o seu filho Atreus, agora um pouco mais velho. Desta vez a sua demanda é urgente e o destino da Humanidade depende do sucesso das suas ações que os levarão pelos 8 reinos.

A ação de God of War Ragnarök passa-se alguns anos após os eventos do jogo anterior, no qual somos confrontados com a realidade de que Fimbulwinter está a terminar, antecipando dessa forma o Ragnarök, ou seja, o fim do Mundo.

Atreus, agora um pouco mais velho, apresenta claros sinais de um conflito interior relacionado com as revelações que foram feitas (a profecia Loki e o seu papel em tudo o que se aproxima), encontrando-se num turbilhão emocional na altura que o Ragnarök se aproxima.

Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis (como Thor ou a nossa conhecida Freya), sob a forma de deuses nórdicos e monstros.

Lançamento e Edições disponíveis

Tal como aqui pudemos apresentar, God of War Ragnarök está previsto ser lançado para PlayStation 5 e PlayStation 4 no decorrer ainda deste ano, no dia 9 de novembro.

O jogo, em desenvolvimento pelos Santa Monica Studio, conta com as seguintes edições: Edição Standard; Edição de Lançamento; Edição de Colecionador; Edição Jötnar e Edição Digital Deluxe:

Edição Digital Deluxe (PlayStation 5/PlayStation 4):

Jogo completo disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5

Armadura de Valenegro para Kratos

Vestes de Valenegro para Atreus (Cosmético)

Cabo de Machado de Valenegro

Punhos de Lâminas de Valenegro

Minilivro de ilustrações da Dark Horse em Formato Digital

Banda Sonora official de God of War Ragnarok em formato digital

Tema para a PlayStation 4

Conjunto de Avatares

Edição de Colecionador (PlayStation 5/PlayStation 4):

Jogo completo disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados dos anões

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Voucher DLC (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)

Edição Jötnar (PlayStation 5/PlayStation 4):