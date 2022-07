Nothing phone (1) começa a chegar aos clientes… com problemas no ecrã

A Nothing acabou de lançar o seu phone (1), o primeiro smartphone com inúmeros pormenores que o distingue da concorrência. A Glyph Interface, o conjunto de luzes LED posicionado na traseira, é talvez aquilo que mais se destaca, mas há também o carregamento por indução e reverso num smartphone de gama média, a câmara de 50 MP ou o ecrã OLED de 6,55" com taxa de atualização de 120 Hz... mas é no ecrã que parece que estão a surgir problemas.

Nothing phone (1) começa a chegar aos clientes e a deixá-los insatisfeitos.

O lançamento do Nothing phone (1) pode ser considerado um enorme sucesso. A empresa viu o número de pré-reservas a disparar mesmo antes do lançamento o que obrigou a um alargar dos prazos de entrega.

Carl Pei chegou mesmo a fazer um comunicado a indicar que os "clientes com pré-encomenda estavam todos a ser tratados com prioridade". Explicava ainda que a procura pelo phone (1) era enorme e, por isso, tiveram que alargar a estimativas de envio e que todos estariam a trabalhar para responder aos pedidos de forma célere.

No entanto, com algumas unidades a serem entregues, parece que os problemas desta marca recém chegada ao mercado começaram também a chegar.

São já vários os relatos de problemas associados ao ecrã. Alguns clientes têm píxeis mortos na zona da câmara frontal, onde o ecrã é perfurado no canto superior esquerdo.

Além deste problema que é relatado com a primeira imagem que se vêm em cima, e que foi partilhado no Twitter, há também o problema do ecrã com tom esverdeado.

Ainda que não tenha sido apresentada uma solução aos clientes, a Nothing não está a tentar esconder o problema, assumindo-o e garantindo que algo será feito para que os clientes não fiquem prejudicados.

Ecrãs OLED defeituosos parecem ser os grandes responsáveis de tal problema, ainda que não seja garantido.