O Nothing Phone (1) é o telefone do momento. Apresentado na semana passada, revelou muito para além das suas especificações e o seu design único. Há muito para descobrir e a marca fez questão de mostrar a sua filosofia.

Com este estatuto conseguido, é naturalmente o smartphone que todos querem ter no bolso e usar no dia a dia. Como ainda não é simples, há quem tenha encontrado uma solução. A dbrand consegue transformar o seu smartphone e de "Nothing conseguiu fazer Something".

O mercado está inundado de smartphones com excelentes prestações e com desempenhos que agrada certamente a qualquer utilizador. São propostas que combatem de forma feroz e que precisam de se suportar das suas funcionalidades únicas para se sobressaírem.

Foi isso que a Nothing conseguiu com o Phone (1), em especial no seu design. A sua parte traseira tem um conjunto de luzes que vão reagir ao que as notificações e outros alertas dispararem no Android e ao que as apps precisarem de mostrar ao utilizador.

É precisamente este painel totalmente diferente do normal que a dbrand criou para as suas capas e para uma proteção para os smartphones. A marca quer assim trazer um pouco do Nothing Phone (1) para os modelos atualmente no mercado, mesmo os que não são Android.

Com preços apelativos, conseguimos comprar uma capa para um iPhone por apenas 54,90 dólares, garantindo uma capa traseira e uma proteção de ecrã. Há ainda a presença de um pano de microfibras e outros elementos úteis para manter o smartphone. Uma proteção ficará por 24,95 dólares para o mesmo iPhone.

A abordagem da dbrand é curioso, pois não entendem estar a copiar a Nothing. Preferem encarar como um plágio, sendo qualificados de forma única para extrair uma estética de design industrial e "reinterpretá-la criativamente" para outros dispositivos. E sim, garantem que definitivamente não é crime, segundo verificaram.

É desta forma muito criativa que podem ter já um Nothing Phone (1) ou pelo menos a sua estética totalmente diferente do comum. É uma abordagem diferente e que certamente irá transformar o seu smartphone, pelo menos num primeiro impacto.