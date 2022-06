God of War Ragnarök encontra-se no bom caminho

Os Santa Monica Studios (Playstation Studios) encontram-se a trabalhar em God of War Ragnarök e recentemente revelaram novidades acerca de algumas funcionalidades do jogo.

Trata-se de um dos jogos mais aguardados deste ano, apresentando o regresso de Kratos e seu filho, Atreus, numa aventura ainda maior que a anterior.

A ação de God of War Ragnarök passa-se alguns anos após os eventos do jogo anterior, no qual somos confrontados com a realidade de que Fimbulwinter está a terminar, antecipando dessa forma o Ragnarök, ou seja, o fim do Mundo.

Atreus, agora um pouco mais velho, apresenta claros sinais de um conflito interior relacionado com as revelações que foram feitas (a profecia Loki e o seu papel em tudo o que se aproxima), encontrando-se num turbilhão emocional na altura que o Ragnarök se aproxima.

Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis (como Thor ou a nossa conhecida Freya), sob a forma de deuses nórdicos e monstros.

Uma das armas mais importantes de God of War é o Leviathan Axe que marca regresso em Ragnarök e se volta a revelar como peça fundamental na jogabilidade, podendo ser lançado e melhorado com ataques e habilidades novas.

À medida que se aventuram pelos 9 reinos, Kratos e Atreus e se vão deparando com os inúmeros monstros e poderosos inimigos que lhes vão surgindo, tanto o Leviathan Axe, como as Blades of Chaos e o Guardian Shield serão de extrema importância.

No entanto, nem só inimigos vão Kratos e Atreus encotrar na sua aventura, e novos personagens (mais amistosos) também se irão cruzar nos seus caminhos, como Angrboda (um dos últimos gigantes), Tyr (filho de Odin e meio-irmão de Thor e Baldur) entre outros.

Acessibilidade de God of War Ragnarök

Ao longo dos anos, os produtores de videojogos têm vindo a ter uma crescente sensibilidade relativamente à forma como desenvolvem os jogos, com o objetivo de os tornar mais inclusivos e acessíveis a todos os jogadores.

Tal como seria de esperar, God of War Ragnarök, seguindo a filosofia do jogo anterior, apresenta várias funcionalidades de acessibilidade que têm vindo a ser melhoradas e inovadas.

“Não só redesenhámos a interface para proporcionar mais flexibilidade e legibilidade, como também reconfigurámos o remapeamento dos botões do zero, de forma a aumentar a capacidade de personalização dos sistemas de combate e interações”, referiu Mila Pavlin, Lead UX Designer nos Santa Monica Studios, acrescentando ainda que, “Todas as funcionalidades de acessibilidade do God of War (2018) foram mantidas e expandidas, de forma a incluir mais de 60 opções com as quais será mais fácil adaptar o jogo ao estilo e às necessidades de cada jogador”.

Entre as novidades está que as funções de acessibilidade do God of War (2018) para PC foram adicionadas ao God of War Ragnarök. “Na versão para PC de God of War (2018) o nosso objetivo era melhorar e polir algumas das funções mais populares da versão inicial para a PlayStation, coisa que continuamos a oferecer em God of War Ragnarök para a PlayStation 4 e PlayStation 5”, disse Mila Pavlin, enumerando, de seguida, essas funcionalidades: “sprint auto sprint”, “ponto permanente (mira sempre ativada)”, “estilo da mira” e “estilo de bloqueio”.

God of War Ragnarök contará ainda com melhorias ao nível do sistema de legendas, de forma a proporcionar aos jogadores ainda mais personalização e informações, e melhorias no tamanho do texto e ícones.

O sistema de remapeamento dos botões também foi redesenhado para que os jogadores possam personalizar as suas próprias configurações em God of War Ragnarök. Isto significa que os jogadores poderão trocar as ações de botões individuais e, para ações mais complexas, escolher configurações diferentes de uma lista predefinida.

Para além disto, foi ainda anunciado um novo modo de alto contraste, que permitirá aos jogadores aplicarem cores a objetos dentro do jogo, como alvos, inimigos, outras personagens e vários tipos de objetos.

O novo God of War Ragnarök contará ainda com um Sistema de Navegação da câmara, que dará aos jogadores a possibilidade de orientarem o seu campo de visão para o objetivo da bússola. Quando não estiverem em combate, por exemplo, e pressionarem o botão de auxílio de navegação, o seu campo de visão será redirecionado na direção do próximo objetivo da história.

God of War Ragnarök está previsto ser lançado para PlayStation 5 e PlayStation 4 no decorrer deste ano (2022).