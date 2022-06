Elon Musk recua na intenção de despedir 10% dos funcionários da Tesla

Nas últimas semanas, muitas são as notícias das empresas a despedir dezenas e centenas de funcionários. O próprio Elon Musk tinha sinalizado uma possível demissão de 10% dos seu colaboradores na Tesla. Contudo, o CEO da empresa de elétricos recuou na sua intenção e anunciou, neste fim de semana, que afinal aumentará o número de colaboradores na empresa durante os próximos 12 meses.

A mensagem foi comunicada através da sua conta do Twitter.

Elon Musk parece retroceder na decisão de despedir na Tesla

Elon Musk disse no sábado que o total de efetivos do fabricante de veículos elétricos irá aumentar nos próximos 12 meses. No entanto, o número de funcionários remunerados deverá ser pouco alterado. A mensagem mostra um recuo em relação a um e-mail enviado há apenas dois dias. Segundo a comunicação, Musk dizia que eram necessários cortes de 10% nos postos de trabalho.

O número total de funcionários vai aumentar, mas os salários devem ser bastante planos.

Tweetou Musk numa resposta a uma conta não verificada no Twitter que fez uma "previsão" de que o número de funcionários da Tesla iria aumentar nos próximos 12 meses.

Como argumento para este possível despedimento de 10% dos seus funcionários, o magnata sul-africano refere ter um mau pressentimento relativamente à economia americana.

Além deste argumento, o responsável da marca também enviou outro e-mail aos empregados a dizer que a Tesla iria reduzir em 10% o número de trabalhadores por conta de outrem, uma vez que se tornou "com excesso de pessoal em muitas áreas". Mas "o número de trabalhadores por hora aumentará", disse ele.

Como resultado, as ações de Tesla afundaram 9,2% na sexta-feira.

Tesla terá mais de 100 mil funcionários

De acordo com um registo regulamentar da Tesla dos EUA, a empresa e as suas filiais tinham quase 100.000 empregados no final de 2021.

Mas a semana foi pródiga em comunicações e ultimatos do CEO aos seus funcionários. Numa das comunicações, o responsável da empresa emitiu um ultimato para que todos os funcionários regressassem ao escritório pelo menos para cumprir um mínimo de 40 horas por semana. Se não o fizessem, seria considerado como uma demissão, escreveu.

Além disso, na quinta-feira Elon disse que o dia de apresentação da Inteligência Artificial de Tesla ficaria adiada para 30 de setembro. Nessa data será mostrado o protótipo de Optimus, um robô humanoide que é uma prioridade da empresa, que deverá estar pronto para ser lançado no próximo ano.