É cliente MEO? Tenha internet móvel ilimitada grátis

Com o verão é comum chegarem também algumas ofertas por parte das operadoras. “Vive o verão na perfeição” é o mote da campanha de verão MEO que oferece Net Móvel ilimitada.

Se quer usufruir desta oferta, saiba o que tem de fazer. É fácil!

Instale a app my MEO para usufruir da oferta

A MEO está a oferecer Net Móvel ilimitada durante 2 semanas. Para tal basta instalar a app my MEO no smartphone e escolher as 2 semanas de Net Móvel Ilimitada até 6 de agosto. A campanha é válida para adesões na app my MEO até 06/08/2022.

A adesão deve ser realizada individualmente em cada cartão da conta na app my MEO. Após ativar com sucesso o período de 2 semanas consecutivas não será possível alterar o período de usufruto.

Processo de adesão à oferta de 2 semanas de Net Móvel Ilimitada

Instalar a app my MEO (Android e iOS)

Abrir a app my MEO e selecionar as 2 semanas em que pretende ter a oferta de Net Móvel Ilimitada no número de telemóvel, ou nos números caso o cliente tenha mais do que 1 cartão na conta.

O cliente recebe um SMS a confirmar a ativação da oferta

MEO