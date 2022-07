Esta semana apresentamos as chaves digitais que nos deixam a ver o Windows a 14,02€ ou o Office a 24,34€, com outras promos digitais na VIP-URCDkey.

Assim, vai ser possível utilizar o extenso catálogo para encontrar os melhores preço de chaves digitais para vários tipos de software. Mas não esqueça: chaves vitalícias, sem tempo limite de uso.

Chaves digitais que nos deixam a ver o Windows a 14,02€ e Office a 24,34€

Não perca esta oportunidade de c haves digitais que nos deixam a ver o Windows a 14,02€ e Office a 24,34€ na plataforma VIP-URCDkey com desconto adicional de cupão TT20

Um dos pacotes de software mais importantes para o Windows 10 é, se dúvida, o Microsoft Office, com especial destaque para o Office 2021 em saldo.

Logo, podemos dizer que esta suite combina todas as aplicações necessárias para escrever e editar vários tipos de documentos, incluindo texto, folhas de cálculo e bases de dados ou mesmo apresentações multimédia, dando assim as melhores oportunidades que podemos obter do software.

Principais benefícios das melhores chaves digitais para Windows e Office vitalícios?

Na verdade, ao usar uma chave com efeito vitalício começamos por retirar a irritante caixa no canto do ecrã do monitor que nos lembra sempre que precisamos de ativar o Windows 10.

Por outro lado, é-nos garantido, segundo a VIP-URCDKey, o acesso a todas as atualizações importantes (incluindo quaisquer futuras correções) que possam melhorar a segurança e o desempenho do seu sistema.

Além de mais, a questão de não utilizar software «adulterado» por terceiros (piratas) que podem revelar muita informação pessoal sem o conhecimento do utilizador,

Como posso comprar o Windows 10 ou o Windows 11 Pro a estes preços?

Efetivamente, comprar um produto chave digital na loja online VIP-URcdkey é fácil.

Para o fazer, basta seguir a ligação acima para o produto em que está interessado. No sítio web, é necessário criar um perfil, ou iniciar sessão num perfil já existente podendo para isso utilizar mesmo a conta do Facebook ou Google.

A seguir, clicar em "Buy Now" e somos enviados para uma página onde temos de introduzir o seguinte código promocional - TT20% - obrigatório para obter uma redução adicional de 20% no preço.

Agora clique no botão "Submit Order", depois escolha o sistema de pagamento que lhe convém (PayPal, VISA, Mastercard, etc.) e confirme o pagamento com o botão "Pay Now".

Simples como isso!

Como ativar os produtos. Windows 10, Windows 11 ou Office?

Nos principais produtos destas plataformas nem sempre alguns utilizadores encontram o caminho para poder ativar a chave que acabaram de adquirir.

Assim, a plataforma preparou um site que, apesar de estar em inglês, detalha todo o processo que, já de sim é simples.