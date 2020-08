Quem se aventura em The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Em desenvolvimento pelos Artefacts Studios, encontra-se um RPG bem-humorado, que parece bastante interessante: The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos.

O jogo estava originalmente previsto para o verão, mas sofreu um pequeno adiamento.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos é um RPG de fantasia com pitadas de humor e boa disposição. A ação decorre precisamente em Dungeon of Naheulbeuk (Masmorra de Naheulbeuk) numa demanda pela descoberta de um valioso tesouro que a Masmorra esconde.

O jogo apresenta uma forte componente tática, com as movimentações e ataques dos jogadores e terem de se bem pensados, pois o combate decorre numa mecânica de turnos.

Na sua procura pelo tesouro de Naheulbeuk o jogador vai vestir a pele de um herói, para o qual vai ter de escolher a Classe que pretende:

Ranger

Elfo

Anão

Mágico

Ogre

Bárbaro

Ladrão

Na sua aventura o jogador pode contar com a ajuda de 3 Companions, que tanto têm de apoio, como de trapalhões:

Minstrel , um teimoso bardo meio-elfo cuja música se vai revelar importante em combate.

, um teimoso bardo meio-elfo cuja música se vai revelar importante em combate. Paladin , um poderoso combatente que serve a Deusa da Justiça.

, um poderoso combatente que serve a Deusa da Justiça. Priestess, uma curadora que irá curar os membros da party .

Em The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos cada membro da party tem árvore de evolução própria

Cada membro da party terá os seus dons, e os seus próprios movimentos e ataques particulares. Adicionalmente, cada um terá uma Hierarquia própria de evolução, assim como dos seus equipamentos.

Segundo os Artefacts Studios, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos irá apresentar mais de 100 tipos diferentes de inimigos, cada qual com os seus poderes (e fraquezas). Isso fará com que cada combate seja diferente e mais tático que o anterior.

Adicionalmente, os jogadores poderão contar ainda com vários combates épicos com bosses que só poderão ser vencidos pela tática e pela combinação dos poderes de cada membro da party.

A Masmorra de Naheulbeuk será um mapa gigantesco com vários tipos de ambiente e que permitira ao jogador explorar a seu gosto, encontrando ainda muitas side quests e muitos personagens com os quais poderá interagir.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos será lançado para PC a 17 de setembro.