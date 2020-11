Playstation 5 vs Xbox Series X: Qual a mais rápida a arrancar?

Quem é amante dos videojogos certamente está à espera da chegada da Sony Playstation 5 vs Xbox Series X. O Pplware já tem em testes a consola da Sony e nota-se bem a evolução à sua antecessora.

Com tanta tecnologia e evolução, qual será afinal a consola mais rápida? Saiba qual a consola mais rápida no arranque.

Tom Warren do The Verge colocou lado a lado a Playstation 5 e a Xbox Series X para um teste de performance. Estando as consolas equipadas com drives SSD de última geração e outro hardware, é curioso saber qual das consolas é efetivamente a mais rápida.

A nova PS5 será uma das mais poderosas consolas do mundo. De relembrar que a nova PlayStation 5 terá um CPU com 8x Zen, 2 núcleos a 3,5GHz, um GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16 GB de RAM GDDR6, 448 GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD, super rápida, de 825GB.

Relativamente à Xbox Series X esta vem com uma drive SSD de 1 TB de capacidade.

Playstation 5 vs Xbox Series X: Quem ganha no arranque?

De acordo com os testes realizados, Tom Warren registou os seguintes resultados:

Inicialização da PS5 : 24 segundos

: 24 segundos Inicialização da Xbox Series X : 25 segundos

: 25 segundos Xbox Series X (arranque a partir do modo de espera): 4 segundos

(arranque a partir do modo de espera): 4 segundos PS5 (arranque a partir do modo de espera): 14 segundos

No que diz respeito à inicialização do zero, as consolas têm tempos muito idênticos. A PS5 em 24 segundos e a sua concorrente em menos um segundo. Já no arranque a partir do modo de espera a Xbox Series X ganha claramente. Em apenas 4 segundos a consola da Microsoft está pronta a ser usada. Já os utilizadores da PS5 têm de esperar cerca de 14 segundos.

A drive SSD da Xbox Series X com Velocity Architecture apresenta uma performance incrível aquando do arranque em standby. No entanto, a PS5 ganha por um segundo quando é feito um cold start.