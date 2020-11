Panasonic cria aspirador para apanhar auriculares sem fios nas estações de comboio

A Panasonic acaba de criar uma invenção bastante interessante e útil. Trata-se de um aspirador especial que serve para apanhar os auriculares sem fios que caem nas linhas ferroviárias das estações de comboio.

Esta ideia nasce de uma parceria da fabricante com a também japonesa East Japan Railway Company, que é a maior empresa de caminhos-de-ferro do mundo.

Com a natural evolução tecnológica, pequenos gadgets como os auriculares sofreram algumas alterações. Um exemplo disso é que passou a ser cada vez mais comum estes equipamentos não trazerem fios. Mas um dos problemas disso é que, uma vez que caiam do ouvido do utilizador, poderão perder-se para sempre, pois não têm nada que os segure.

Mas agora o Japão arranjou uma solução para esta possibilidade.

Panasonic cria aspirador para resgatar auriculares das linhas ferroviárias

Um dos crescentes problemas dos passageiros dos comboios, assim como das próprias estações ferroviárias é a quantidade de auriculares sem fios que caem para as linhas. Em Tokyo, por exemplo, a empresa JR East afirma que já indicou mais de 950 casos de auriculares caídos em mais de 78 estações, entre julho e setembro deste ano.

Para resolver esta situação, as estações têm uma espécie de mão mágica com uma garra na ponta para apanhar estes gadgets. No entanto é uma ferramenta pouco precisa.

Mas a Panasonic desenvolveu agora um aspirador criado especificamente para apanhar os auriculares sem fios que caem nas linhas dos comboios.

A ideia nasceu de uma parceria entre a Panasonic e a East Japan Railway Company, a maior empresa de caminhos-de-ferro do mundo, também conhecida por JR East.

Este aspirador está preso numa estrutura que tem tubos para sugar o ar, bem como os pequenos auriculares sem fios. Mas estes gadgets não são ‘engolidos’ por esta ferramenta porque ficam presos na ponta do aspirador por um conjunto de pequenos tubos.

Desta forma, este aspirador vai ser uma grande ajuda aos funcionários das estações de comboios na tarefa de apanhar os auriculares. Por outro lado vai também ser muito útil aos utilizadores que, assim, podem recuperar rápida e facilmente os seus aparelhos.

Para já a estação de Ikebukuro, em Tóquio, é a primeira a contar com esta ferramenta. Os testes foram realizados com os AirPods da Apple, mas certamente que também funcionarão com auriculares de outras marcas, como por exemplo os Galaxy Buds da Samsung.