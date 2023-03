Os desafios e curiosidades da série The Last of Us

Tal como anunciámos aqui ou aqui e tem sido bastante veiculado pelos meios de comunicação social, a série The Last of Us já se encontra a ser emitida no canal HBO Max. Recentemente, a Sony Playstation e a HBO revelaram alguns vídeos sobre a produção da série. Venham ver...

Para muitos, incluindo a minha pessoa, The last of Us é um dos melhores jogos de sempre para consolas ou PC e fez a sua passagem para a televisão no inicio deste ano. Com o selo HBO, a série com o mesmo nome já se encontra a ser emitida, sendo revelado um novo episódio aos domingos, à noite.

Como não poderia deixar de ser, a série que acompanha a história de Ellie e Joel, mantém grande fidelidade ao que se passa nos jogos mas, existe há muito mais para além das cenas que passam na TV. São, muitas as curiosidades passam despercebidas aos espetadores e que agora foram reveladas pela Sony e HBO sob a forma de vídeos "Creators to Creators:".

Os dois vídeos já revelados, contam com a presença de Neil Druckmann, Produtor Executivo e Co-Presidente da Naughty Dog, Craig Mazin, Produtor Executivo, os atores Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) e Asad Quizilbash, diretor da PlayStation Productions.

Juntos, falam um pouco acerca dos desafios que a produção da série lhes colocou assim como as suas experiências e situações pelas quais passaram (e estão a passar) nessa transposição do jogo para a televisão.

"Na PlayStation Productions esforçamo-nos por oferecer aos jogadores grandes histórias e personagens, e estamos conscientes de que adaptar videojogos a outros meios audiovisuais não é uma tarefa fácil", escreveu Asad Qizilbash, Diretor na PlayStation Productions. E acrescentou: "No caso da série The Last of Us da HBO, esta adaptação consistia em voltar a contar uma história, muito querida pelos jogadores, de forma fiel e de forma a ser interessante também no formato televisivo. Felizmente, a grande equipa por detrás da série, com décadas de experiência na criação de jogos e séries de televisão, aceitou o desafio".