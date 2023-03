A automação de marketing e personalização estão entre as principais ferramentas para impulsionar as estratégias de fidelização de clientes. Sabia que programas de "Loyalty" aumentam em 15% o ticket médio das vendas?

Philip Kotler, conhecido como o pai do marketing, dizia que conquistar um novo cliente custa até 7 vezes mais do que manter um antigo. Afinal, um cliente já convertido pela marca não precisa ser novamente educado ou conduzido pelo funil de vendas, o que representa uma possibilidade de aumentar a faturação sem necessidade de grandes investimentos.

Neste cenário, a automação de marketing é uma ferramenta cada vez mais utilizada por empresas para melhorar a eficiência das suas campanhas de fidelização de clientes, conhecidas como “loyalty”. Na E-goi Digital Solutions – empresa especializada em automação de marketing omnicanal e soluções à medida – o programa de loyalty automatizado, utilizado principalmente em marcas de e-commerce e retalho, aumentou em até 15% o ticket médio das vendas. Dados da consultoria McKinsey também demonstram que as empresas que usam a automação de marketing têm um aumento de até 10% na receita anual e uma redução de até 30% nos custos de marketing.

Quando personalizadas de acordo com os interesses e necessidades do cliente, as estratégias de fidelização são capazes de criar experiências de marca mais envolventes, o que leva a uma maior satisfação e lealdade do consumidor. Ele torna-se um verdadeiro embaixador da marca e, por estar satisfeito, recomenda os produtos ou serviços a outras pessoas. Desta forma, a relação será mais a longo prazo, a um custo menor e com um ticket médio maior

| Explica o account manager da E-goi Digital Solutions, Nuno Martins.

Se antes os programas de fidelização envolviam cupões, cartões ou outro tipo de objeto físico para comprovar a adesão, hoje a digitalização trouxe mais agilidade, controlo e inteligência ao processo. As empresas podem monitorizar o desempenho dos seus programas com base em dados em tempo real, com possibilidade de ajustes instantâneos para maximizar o retorno sobre o investimento. A automação de marketing também ajuda as marcas a entender melhor os seus clientes e identificar possíveis riscos de abandono, tomando medidas preventivas para manter a sua lealdade.

Segundo Nuno Martins, “a tecnologia, por meio da inteligência artificial e do smart-wifi, por exemplo, permite enviar uma oferta relacionada a um produto já adquirido pelo cliente online assim que ele se aproximar da loja física. Num cenário hiperconectado, com elevada concorrência, é preciso ir além do tradicional. Unificar os dados, segmentar a base, automatizar campanhas e criar um sistema de loyalty é um caminho de sucesso para as empresas explorarem”, destaca o account manager da E-goi Digital Solutions.