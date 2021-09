Ainda falta mais de um mês para o lançamento de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes mas, de forma a aguçar a curiosidade, a Bandai Namco revelou um novo trailer sobre o jogo.

Com o nome de "Enemy of My Enemy" mostra-nos um pouco do terror que vamos encontrar no jogo.

A Antologia Dark Pictures é uma série de jogos de terror cinematográficos autónomos, projetados para apresentar uma experiência aterradora de uma forma diferenciada.

A ideia é a de levar os jogadores a experimentar momentos de tensão e terror sozinho no modo single player, com os seus amigos através de 2 jogadores online partilhados ou com até 5 jogadores no modo noturno de filme amigável de sofá. Já foram lançados dois jogos desta série: Man of Medan e Little Hope.

Não existem ligações entre os diferentes jogos da série, apresentando história, jogabilidade, e elenco próprios.

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui ou aqui), House of Ashes é o próximo jogo da série e encontra-se em desenvolvimento pela Supermassive Games. Recentemente recebeu um novo trailer.

Os fãs de olhos de águia podem notar uma mensagem escondida no trailer que leva a um site especial repleto de conhecimentos e segredos acerca de House of Ashes.

A ação de House of Ashes decorre no Iraque, em 2003. Nas montanhas Zagros, onde uma unidade militar está sob fogo das forças iraquianas e o confronto acaba por ter um resultado imprevisto.

O calor do tiroteio provoca um tremendo terramoto que faz com que uma enorme cratera se abra no chão. Os soldados de ambos os lados, são engolidos pelo colapso do chão e caem nas ruínas de um antigo templo sumério enterrado.

Com toda a comunicação cortada, os nossos protagonistas estão presos e devem navegar como forma de escapar - sem saber que algo antigo e diabólico acordou nas sombras e está faminto de sangue.

O jogo vai apresentar um clima de terror mas também de desconfiança. Além dos monstros escondidos nas sombras, também os outros prisioneiros destas catacumbas poderão ser uma ameaça mortal.

House of Ashes será lançado a 22 de outubro de 2021 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC e já se encontra disponível para reserva.