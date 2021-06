House of Ashes já tem data marcada

House of Ashes é o próximo jogo da série The Dark Pictures Anthology, uma série de terror produzida pelos britânicos da Supermassive Games.

Recentemente, recebeu a sua data oficial de lançamento. Venham ver quando o jogo será lançado e o mais recente trailer.

A série The Dark Pictures Anthology, da qual fazem parte os títulos já lançados de Man of Medan e Little Hope, corresponde a uma sucessão de histórias de terror que ambicionam, com os seus enredos fortes e pesados criar aventuras que mexam com os sentidos e emoções dos jogadores.

House of Ashes é o próximo episódio da The Dark Pictures Anthology e recentemente recebeu a sua data de lançamento: 22 de outubro de 2021 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

A ação de House of Ashes decorre no Iraque, em 2003. Nas montanhas Zagros, uma unidade militar está sob fogo das forças iraquianas e o confronto acaba por ter um resultado imprevisto.

O calor do tiroteio provoca um tremendo terramoto que faz com que uma enorme cratera se abra no chão. Os soldados de ambos os lados, são engolidos pelo colapso do chão e caem nas ruínas de um antigo templo sumério enterrado.

Nas profundezas deste templo sumério, as comunicações não funcionam e os soldados encontram-se entregues a si próprios.

À medida que procuram uma saída deste túmulo subterrâneo, vão descobrir que não estão sozinhos e que algo acabou de despertar para os caçar.

Descobertas horríveis e decisões impossíveis enfrentam agora os sobreviventes enquanto se esforçam para escapar à ameaça aterradora onde acordaram. Cada um priorizará a sua própria sobrevivência, ou colocará de lado os seus medos e rivalidades pessoais para lutar em conjunto como um contra estes monstros do submundo?

Além do tradicional singleplayer, no qual os jogadores vão vivenciar toda a aventura e os seus momentos de tensão e terror a sós no sofá, House of Ashes contará também com um modo multiplayer de 2 jogadores online partilhados ou com até 5 jogadores no modo noturno de filme amigável no sofá.

22 de outubro de 2021 será o dia em que House of Ashes será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC