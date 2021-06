A rede Find My, em português de Portugal, rede Encontrar, é um sistema que permite ao utilizador descobrir onde estão os seus dispositivos Apple e não só. Recentemente esta rede foi reforçada com a entrada dos AirTags e a crítica aceitação mostrou que mesmo os utilizadores Android ficaram interessados nesta rede. A Google ouviu os seus utilizadores e na versão beta do Google Play Services é revelado que a gigante das pesquisas prepara uma rede “Find My” global para Android.

Esta tecnologia que a Apple deu um foco renovado parece estar de facto a interessar às marcas e empresas dos dispositivos mobile.

Google segue as pisadas da Apple e poderá lançar rede Find My

Um dos pilares dos AirTags é a rede “Find My”. Em geral, quando perdemos um AirTag, todos os iPhones que passam perto dele registam a sua localização, para que o dono do aparelho saiba onde ele está. É uma espécie de rede colaborativa para encontrar dispositivos perdidos. A Samsung tem a sua própria alternativa, e agora há indícios de que o Google pode estar a desenvolver um sistema de nível geral para Android.

O fórum XDA colocou as mãos na versão 21.24.13 beta do Google Play Services (um dos principais componentes do Google Mobile Services) e descobriu duas linhas de código recém-adicionadas que podem indicar que esta rede está em desenvolvimento.

Eles dizem o seguinte:

<string name="mdm_find_device_network_description">Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string> <string name="mdm_find_device_network_title">Find My Device network</string>

Conforme podemos ver, a segunda linha revela o nome da rede, “Rede Find my device” e a primeira nos dá uma prévia da sua finalidade: “permite que o seu telefone ajude a localizar dispositivos de outras pessoas “. Não há mais informações sobre isso, mas o que fica claro é que, se desenvolvida e finalmente lançada, seria uma enorme rede colaborativa.

Uma rede com 3 mil milhões de dispositivos

Segundo a Google, pelo que anunciado no evento I/O 2021, existem atualmente mais de 3 mil milhões de dispositivos Android no mercado (sem contar com os que não utilizam o Google Play). Isso significaria, em princípio, que existem mais de 3 mil milhões de dispositivos que poderiam ajudar uns aos outros a localizar os telefones perdidos. Afinal, 72,72% dos telemóveis em todo o mundo usam Android, enquanto apenas 26,46% usam iOS.

Se o Google desenvolver esta funcionalidade e a implementar em futuras versões dos Serviços Google Play, poderá ser uma adição muito útil ao Android. É verdade que já existe uma função para encontrar os dispositivos neste sistema operativo, mas para que isto funcione é necessário que o telemóvel esteja ligado à Internet e que o utilizador tenha feito o login com a sua conta Google nele.

Se estiver desligado, o utilizador poderá ver a sua última localização registada, que não poderá ser necessariamente de ser a sua localização atual.

Conforme é referido no fórum XDA, não há mais detalhes sobre o seu funcionamento, mas é provável que utilize uma combinação de Bluetooth LE e UWB. Ou seja, os telefones Android tornar-se-iam faróis móveis. Além disso, algo que é notável é que esta rede seria integrada nos Serviços Google Play, o que poderia indicar que estaria disponível em todos os telefones Android e não apenas nos mais recentes.

Apesar desta ambição e do código encontrado no APK Google Play Services não significa necessariamente que a funcionalidade vai ser lançada em breve (ou que o será, em geral). Teremos de esperar e ver se a Google faz algum anúncio sobre o assunto.