Novo trailer de Assassin’s Creed: Valhalla mostra raide Viking

Já não falta muito para a chegada de Eivor e do seu clã Viking a Terras de Sua Majestade. Por outras palavras, estamos a menos de um mês para o lançamento de Assassin’s Creed: Valhalla.

Recentemente foi revelado um novo trailer (vídeo CGI) que ilustra um raide Viking, tal como teremos oportunidade de fazer, quando Valhalla for lançado.

Assassin’s Creed: Valhalla encontra-se a menos de um mês do seu lançamento e a Ubisoft revelou recentemente um novo trailer (spot comercial para ser usado em televisão).

Neste vídeo criado para o jogo em desenvolvimento pela Ubisoft Montreal (em colaboração com a DDB PARIS), podemos assistir a um raide Viking, liderado por Eivor, o personagem principal do jogo.

A história de Assassin’s Creed: Valhalla transporta o jogador até ao Reino Unido do século IX. Eivor, um(a) líder Viking, abandona as terras nórdicas e decide guiar o seu clã até terras britânicas para aí tentar, criar um novo lar para o seu povo.

No entanto, os governantes saxões da região, não acham muita piada e dessa forma, estão lançados os dados para uma situação altamente inflamável.

Para proteger a sobrevivência do seu clã, Eivor vai ter de ser astuto na diplomacia, feroz no combate e cirúrgico no saque. O jogo, que vai ter um enorme mapa aberto à exploração, repleto de side quests e vai certamente proporcionar ação para todos os gostos. Saques, cercos, missões de assassinato, até caça e pesca será permitido…

Valhalla prepara-se para ser uma das aventuras mais épicas da série Assassin’s Creed até à data e as expetativas estão em grande. Será um dos jogos do ano, certamente!

Uma das principais curiosidades de Valhalla, será a forma como os combates se irão desenrolar, uma vez que Eivor usa dois machados em combate e a Ubisoft já revelou que esse fator irá promover uma pequena adaptação ao sistema de combate.

Assassin’s Creed Valhalla será lançado para a Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Stadia e PC.

