Desconto? Acesso direto aos melhores preços na GODEAL24, Windows 10 Pro em destaque!

Quem diria que adquirir chaves digitais do Windows 10 Pro poderia ficar bastante acessível? E mais ainda acessível se pensarmos em Windows e Office, nas suas várias versões. Então, quer esteja à procura de uma forma barata de construir um novo computador, ou apenas queira atualizar a versão antiga do Office, este artigo é para si!

Os preços oferecidos pela Godeal24.com, já de si baratos, vão dar ainda mais desconto nesta Sales Storm para celebrar o próximo 11.11. O Windows 10 está, hoje, mais barato que nunca, nesta plataforma.

Windows 10 Pro e outros produtos a preços especiais? Sales Storm

Sem demora, a GoDeal24 11.11 Sales Storm traz-lhe ofertas exclusivas de 11.11 até 11.12. Não perca a oportunidade de obter software fantástico aos melhores preços do mercado.

Logo, se decidir adquirir uma chave flash sale para o Windows 10 na GoDeal24.com recebe este mega desconto direto sem cupão:

Descontos adicionais Sales Storm

50% de desconto nos sistemas operativos Windows: Se estiver à procura de soluções de sistemas operativos, é possível beneficiar desta promoção.

Por exemplo, pode obter um Windows Server, Windows 10 Home, e mesmo Windows 10 Enterprise. A única coisa que precisa de fazer é digitar o código de desconto SGO50

Office 2016 ou Office 2019? A escolha fica por sua conta!

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 58% na compra.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO62 durante o checkout e obter o desconto:

A GoDeal24 pode oferecer ainda mais? Sim, basta procurar

Precisa de mais algum software ou jogo? Não precisa de se preocupar com a melhor flash sale Godeal24.com, pois além de poupar o catálogo é bastante vasto.

Se desejar comprar qualquer outro software Microsoft listado para venda no website, é possível usufruir de um desconto de 55% com o código de cupão SGO55

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.