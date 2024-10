Novidades no Playstation Plus para outubro de 2024

Outubro vai a meio e como "é no meio que está a virtude", o Playstation Plus vai receber novos títulos para o seu catálogo. Venham saber quais...

Já são conhecidos os jogos que vão engrossar o catálogo do Playstation Plus ainda neste mês de outubro.

As lista são interessantes. Venham conhecer conosco quais são os títulos que chegarão em breve e sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem abaixo os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 15 de outubro:

Dead Island 2 para Playstation 4 e Playstation 5

Two Point Campus para Playstation 4 e Playstation 5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me para Playstation 4 e Playstation 5

Gris para Playstation 4 e Playstation 5

Return to Monkey Island para Playstation 5

Ghostbusters: Spirits Unleashed para Playstation 4 e Playstation 5

Firefighting Simulator - The Squad para Playstation 4 e Playstation 5

Overpass 2 para Playstation 5

Tour de France 2023 para Playstation 4 e Playstation 5

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands para Playstation 4. (Relançamento no PlayStation Plus)

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, podem encontrar de seguida a lista com os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês:

The Last Clockwinder para PSVR 2.

Dino Crisis para Playstation 4 e Playstation 5

Siren para Playstation 4 e Playstation 5

R-Type Dimensions EX para Playstation 4