Galactic Threads, novidades para Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic é um dos mais bem sucedidos MMORPG do mercado. Desenvolvido pela BioWare em parceria com a LucasArts, centra a sua ação no Universo Star Wars e em breve vai receber novidades: Galactic Threads.

É um dos mais completos e mais entusiastas MMORPG que existem no mercado e o facto de ter o Universo Star Wars como ponto de partida, torna-o ainda mais apetecível.

Com mais de 10 anos de existência, Star Wars: The Old Republic é um marco e pode-se afirmar que foi fone de inspiração para muitos outros jogos.

Mas a história ainda não terminou e em breve vão haver novidades pois durante uma transmissão ao vivo especial para programadores, a equipa de Star Wars: The Old Republic revelou a próxima grande atualização [Game Update 7.6 - Galactic Threads].

Esta atualização do videojogo inclui Dynamic Encounters, modernização da arte das personagens, um novo boss, itens inspirados na Skeleton Crew e muito mais, tudo começará a ser lançado para os jogadores em todo o mundo em dezembro, com missões de história a chegar em 2025.

Podem ver de seguida as principais novidades a caminho com Galactic Threads:

New Story Missions : Galactic Threads começa imediatamente após os eventos da narrativa Desperate Defiance. Os jogadores e sua Aliança correm para encontrar Darth Malgus e parar quaisquer planos que tenham sido colocados em movimento. Ao mesmo tempo, os jogadores também buscarão respostas em holocron de Darth Nul e das ambições da Hidden Chain. As Story Missions levarão os jogadores a Hoth, Tatooine e ao local de escavação no Templo Elom de Nul.

: Galactic Threads começa imediatamente após os eventos da narrativa Desperate Defiance. Os jogadores e sua Aliança correm para encontrar Darth Malgus e parar quaisquer planos que tenham sido colocados em movimento. Ao mesmo tempo, os jogadores também buscarão respostas em holocron de Darth Nul e das ambições da Hidden Chain. As Story Missions levarão os jogadores a Hoth, Tatooine e ao local de escavação no Templo Elom de Nul. Dynamic Encounters : Dynamic Encounters é um novo conteúdo mundial que os jogadores podem experimentar para ajudar a dar vida aos mundos que habitam. À medida que os jogadores exploram planetas, eles naturalmente deparam-se com Dynamic Encounters ou podem procurá-los ativamente no seu mapa. Os Dynamic Encounters podem variar desde eliminar forças da Hidden Chain até guardar Banthas que correm soltos numa porta espacial. Estes Encontros estrearão em Hoth e Tatooine com a atualização 7.6 e terão uma variedade de recompensas para os jogadores!

: Dynamic Encounters é um novo conteúdo mundial que os jogadores podem experimentar para ajudar a dar vida aos mundos que habitam. À medida que os jogadores exploram planetas, eles naturalmente deparam-se com Dynamic Encounters ou podem procurá-los ativamente no seu mapa. Os Dynamic Encounters podem variar desde eliminar forças da Hidden Chain até guardar Banthas que correm soltos numa porta espacial. Estes Encontros estrearão em Hoth e Tatooine com a atualização 7.6 e terão uma variedade de recompensas para os jogadores! Propagator Core XR-53 Lair Boss: O Propagator Core XR-53 é o mais novo chefe do covil que chega ao videojogo e será lançado nas dificuldades de Story e Veteran. O Propagator Core XR-53 tem como origem uma das muitas peças partidas quando a Emperor's Fortress caiu em Ilum. O XR-53 é um replicador Rakatan droid que se está a tentar reparar através da recolha recursos, mas suas funções principais ficaram um pouco danificadas....

O Propagator Core XR-53 é o mais novo chefe do covil que chega ao videojogo e será lançado nas dificuldades de Story e Veteran. O Propagator Core XR-53 tem como origem uma das muitas peças partidas quando a Emperor's Fortress caiu em Ilum. O XR-53 é um replicador Rakatan droid que se está a tentar reparar através da recolha recursos, mas suas funções principais ficaram um pouco danificadas.... Character and Planet Art Modernization: Modernização da experiência Star Wars: The Old Republic continua com atualizações de arte que chegam a Tython, Korriban, Hoth e Ilum (com um grande foco nos planetas iniciais). Os modelos de personagens, especificamente cabeças, também terão fidelidade melhorada em todo o videojogo! Os jogadores verão atualizações das suas personagens por meio de texturas de personagens atualizadas, em conjunto com melhoria ocular e iluminação nas sombras, as mudanças de textura começam nesta atualização com os modelos Human, Chiss, Cyborg, Miralukan, Mirialan, Togruta, Rattataki e Zabrak. Assiste ao vídeo aqui.

Modernização da experiência Star Wars: The Old Republic continua com atualizações de arte que chegam a Tython, Korriban, Hoth e Ilum (com um grande foco nos planetas iniciais). Os modelos de personagens, especificamente cabeças, também terão fidelidade melhorada em todo o videojogo! Os jogadores verão atualizações das suas personagens por meio de texturas de personagens atualizadas, em conjunto com melhoria ocular e iluminação nas sombras, as mudanças de textura começam nesta atualização com os modelos Human, Chiss, Cyborg, Miralukan, Mirialan, Togruta, Rattataki e Zabrak. Assiste ao vídeo aqui. Skeleton Crew Inspired Items: A Skeleton Crew inspirou itens como a armadura Mysterious Rogue (com duas variantes), armas Fearless Buccaneer e novas personalizações chegarão ao Cartel Market. Além disso, o Meirm Cicada Mount inspirado na Skeleton Crew vem com a funcionalidade de companheiro E mini animal de estimação. Agora podes atravessar a galáxia com o teu companheiro favorito e mini animal de estimação que andará contigo. Como agradecimento à comunidade, o Meirm Cicada Mount será gratuito para jogadores com uma assinatura ativa em qualquer momento entre o dia 29 de novembro e o dia 4 de janeiro, e será dado no lançamento da atualização 7.6!

Entretanto, e numa perspectiva mais de longo prazo, mais novidades se seguem: