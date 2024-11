E Porque Hoje é Sexta

Um casal recém-casado chega ao hotel e a inocente rapariga diz ao marido:

- Amor, eu não sei nada destas coisas, então vais ter que me ensinar.

Compreensivo, o marido responde:

- Minha vida, a partir deste momento, à tua “coisita” vamos chamar-lhe a prisão e a “este” vamos chamar o prisioneiro. Vamos então meter o prisioneiro na prisão…

Depois do primeiro “round”, o tipo atira-se de barriga para cima na cama, mas a rapariga entusiasmada diz ao marido:

- Amor, o prisioneiro está fora da prisão.

O esposo não muito entusiasmado diz:

- Vamos metê-lo na prisão outra vez.

E seguem com a segunda…. Mas a rapariga é bastante gulosa e diz-lhe:

- Amooooooooor, o prisioneiro está fora outra vez!

Levanta-se o tipo como pode, com as pernas tremendo como um recém-nascido, e vai para a terceira….. Ao terminar atira-se na cama, exausto. Mas a rapariga volta a dizer:

- Querido, o prisioneiro voltou a sair!

Responde-lhe o esposo, desesperado:

- Não me chateies, porra! O prisioneiro não foi condenado a prisão perpétua…