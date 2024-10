E Porque Hoje é Sexta

A criação mais antiga do mundo

O professor pergunta aos alunos qual a coisa mais velha do mundo.

Como ninguém sabe, ele explica que é o tempo. Nisto, levanta-se um aluno, e diz:

- Senhor professor, eu sou mais velho que o tempo!

- O quê? Isso não pode ser!

- Pode sim, senhor professor. Os meus pais dizem que eu nasci antes do tempo!