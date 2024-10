Madrid já recebeu os primeiros 200 carros elétricos da BYD para a Uber

A BYD já fez chegar 200 unidades do carro elétrico Seal a Madrid, em Espanha, numa colaboração com a Uber.

As duas empresas oficializaram um acordo estratégico, há alguns meses, com a BYD a trilhar o caminho da expansão internacional e a Uber a trabalhar para tornar a sua frota de automóveis 100% elétrica até 2030.

O acordo ganhou forma, agora, com a chegada de 200 unidades do BYD Seal a Madrid.

Para a BYD, esta parceria é um primeiro passo importante no nosso acordo de colaboração global.

Partilhou Iñigo Trasmonte, diretor de marketing e comunicação da BYD Espanha.

Conforme os órgãos de comunicação social espanhóis, a parceria entre a Uber e a BYD tem um primeiro grande objetivo: que 100.000 carros elétricos da BYD sejam integrados na Uber, nos principais países em que opera, como é o caso de Espanha.

Ambas as empresas estabeleceram uma parceria triangular com a Moove Cars, que é, também, um parceiro estratégico em Espanha, por forma a impulsionar o processo de eletrificação.

Estamos orgulhosos de ver esta colaboração materializar-se em Espanha através deste acordo entre a BYD e a Moove Cars, reafirmando o nosso compromisso de apoiar os condutores e as frotas que trabalham com a nossa plataforma na sua transição para veículos elétricos.

Disse Felipe Fernández-Aramburu, diretor da Uber em Espanha e França.

O objetivo da Uber é que metade dos quilómetros percorridos pelos carros da sua plataforma em sete capitais europeias, incluindo a espanhola, sejam percorridos por veículos de emissões zero até ao próximo ano.

Para já, a empresa de transporte quadruplicou a sua frota Uber Green com carros elétricos e espera ter mais de mil veículos elétricos até ao final do próximo ano. A Moove Cars tem, também, como objetivo, a curto prazo, converter toda a sua frota de veículos para 100% elétrica, pelo que esta parceria com a BYD será um grande impulso para as suas ambições.