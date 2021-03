A semana passada foi pródiga em anúncios e novidades dos lados da Square Enix. Jogos novos, regressos de outros bem conhecidos e outras revelações enchem o futuro próximo da companhia.

Venham conhecer as novidades reveladas num evento online decorrido no final da passada semana.

Durante a passada semana, a Square Enix revelou diversas novidades acerca de jogos seus a caminho nos tempos que se avizinham.

Entre as novidades, destaque para True Colors, o próximo episódio de Life is Strange, a introspetiva série da companhia japonesa.

Life is Strange: True Colors

Todas estas revelações da Square Enix tiveram lugar num evento online que a companhia nipónica levou a cabo. Life is Strange: True Colors foi uma das revelações em destaque e talvez uma das mais interessantes. Chega a 10 de setembro.

Este jogo corresponderá ao próximo episódio da série, e será desenvolvido pela Deck Nine Games que já tinha trabalhado em Before the Storm em cooperação com os Square Enix External Studios.

Sabes-se que em True Colors, vai haver uma nova protagonista, chamada Alex Chen que se muda para a comunidade de Haven Springs com o seu irmão, Gabe, após um passado traumático. No entanto, após uma tragédia com o seu irmão, Alex vê-se envolto num ambiente de mistério e começa a investigar Haven Springs.

Tal como não poderia deixar de ser, Alex tem um dom muito especial: Empatia. Esta capacidade permite-lhe absorver e interpretar as emoções de outras pessoas, ou seja, permite-lhe perceber como uma pessoa se sente emocionalmente e o que originou esse estado emotivo.

Forspoken

Anunciado pela Square Enix, Forspoken será um RPG de ação que se encontra a ser desenvolvido pela Luminous Productions.

Trata-se do jogo que originalmente foi identificado como Project Athia em 2020.

Forspoken coloca os jogadores na pele de Frey Holland, uma jovem mulher que terá de dominar as suas habilidades mágicas para sobreviver numa terra fantástica, mas também perigosa: Athia.

Athia será um vasto mundo open-world repleto de desafios e monstros gigantescos que terá de derrotar, pelas vastas planícies, florestas e montanhas com picos de gelo.

A Square Enix revelou um pouco mais sobre a principal protagonista de Project: Athia… ou melhor… de Forspoken: Frey, interpretada pela atriz Ella Balinska (participante no filme de 2019 Charlie’s Angels).

2022 será o ano em que Frey Holland, e Forspoken, chegarão em exclusivo à Playstation 5.

Outriders

Neste evento online, a Square Enix disponibilizou vários trailers de Outriders, desenvolvido pela People Can Fly. De relembrar que recentemente foi disponibilizada uma demo de Outriders e que, segundo a Square Enix, mais de 2 milhões de jogadores experimentaram, logo na primeira semana.

Outriders decorre no planeta Enoch que seria suposto ser uma segunda alternativa para a raça humana. No entanto, o planeta veio-se a revelar como um local extremamente perigoso por causa de uma misteriosa anomalia e os humanos viram-se obrigados a refugiar-se no subsolo.

Os Outriders são os mais corajosos que, graças ao poder de controlar a matéria, espaço e tempo, tentam por todos os meios, dominar Enoch e corrigir a anomalia. Conseguirão?

Nestes dois vídeos, somos convidados a perceber um pouco mais das principais características de Outriders, da sua história principal e das mecânicas de jogabilidade que este RPG apresenta.

Podemos ver os Outriders em ação e é-nos permitido ver um pouco do sistema de evolução do personagem profundo e complexo, que irá apresentar uma extensa árvore de habilidades para cada uma das classes a jogo (Trickster, Technomancer, Devastator e Pyromancer).

Curiosidade ainda para o gigantesco comboio que será a forma de nos movimentarmos no planeta Enoch, e que poderá ser personalizado e mesmo aperfeiçoado com equipamentos e novas features.

Outriders está previsto para 1 de abril para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC, Stadia. De referir que o jogo ficará disponível no Xbox Game Pass no seu lançamento.

Balan Wonderworld

Outro jogo apresentado no evento da Square Enix foi Balan Wonderworld, com chegada prevista já a 26 de março para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e Steam..

Trata-se de uma aventura musical e mágica de plataformas preparada para deliciar a família toda e com modo cooperativo local.

No trailer agora revelado vemos como os jogadores poderão controlar os personagens principais do jogo, Leo e Emma, em forma cooperativa, enquanto tentam eliminar os Negati (manifestações físicas de preocupações e outras emoções negativas), das mentes das pessoas. Tudo isto com a ajuda de um misterioso maestro, de nome Balan.

Para tal, Emma e Leo poderão saltar, escalar, esmagar entre outras ações enquanto exploram um mundo de Wonderworld extremamente diversificado e com áreas completamente distintas.

Leo e Emma contam com habilidades especiais e poderes distintos e, ao longo da aventura, podem ainda ir equipando vários fatos (mais de 80) que lhes conferem outras vantagens. A combinação das habilidades e dos fatos de cada personagem serão a chave para o sucesso, nesta divertida aventura mágica de plataformas.