Project Athia, exclusivo (temporário) Playstation

Foi revelado recentemente um novo vídeo da Sony Playstation, que revela novidades para Project Athia, um jogo que está a gerar fortes expectativas.

Entre as novidades encontra-se a indicação que o jogo será um exclusivo Playstation, mas por tempo limitado.

Project Athia é um jogo open-world, em desenvolvimento pelos estúdios Luminous Productions e que se encontra a gerar muita curiosidade, apesar de ainda faltar algum tempo para o seu lançamento.

Num vídeo recentemente revelado pela Sony (com o título de “Jogos Novos a Chegar”), surgiram então novidades sobre o jogo (entre outros).

Project Athia surge nesse vídeo com indicações de que se encontra em desenvolvimento para Playstation 5. No entanto, refere ainda que o jogo também estará disponível para PC e que qualquer outra consola que queira ter o jogo, terá de esperar 24 meses depois do lançamento, ou seja, se o jogo for lançado em 2022, então será algures em 2024, por exemplo.

Project Athia é um jogo de aventura que decorre num mundo open-world repleto de planícies, florestas e montanhas com picos de gelo e onde existem bestas e monstros gigantescos.

Nós controlamos uma mulher (Athia??) que vai explorar este vasto e rico mundo, encontrando desafios a ultrapassar e combates a vencer. Pelo trailer podemos ver que Athia é uma personagem que tem o dom da magia que lhe vai ser útil para combater alguns monstros gigantescos que encontrará no decorrer da aventura.

Estes monstros são gigantescos e Athia, além da magia, também vai ter uma grande capacidade atlética, podendo dar enormes saltos entre rochas e plataformas.

Entretanto, podem ver de seguida o trailer de lançamento originalmente revelado para Project Athia.

Project Athia encontra-se em desenvolvimento para Playstation 5 e PC, ainda sem data concreta.