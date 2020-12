5G em Portugal? ANACOM lança Portal com toda a informação

O 5G tem sido um dos assuntos que mais discussão tem gerado nos últimos tempos. O desentendimento entre ANACOM e operadoras tem levado a algumas acusações, influenciando assim todo o processo.

Hoje, a ANACOM passa a disponibilizar ao público o Portal 5G. O objetivo é divulgar informação atual, útil e relevante sobre a 5.ª geração móvel, que promete transformar o mundo digital.

Portal 5G com toda a informação que precisa de saber?

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, esta iniciativa integra-se num conjunto de medidas que a ANACOM tem vindo a desenvolver no âmbito da implementação do 5G em Portugal, onde se inclui o leilão para atribuição das faixas relevantes para o 5G e os webinares recentemente efetuados com as autarquias sobre este tema.

O objetivo do Portal 5G é o de que todos, cidadãos, empresas, academia, municípios, entre outros, possam ter acesso à informação e conhecimento sobre as características e potencialidades desta nova geração de redes móveis, bem como a evolução da adoção desta tecnologia em Portugal.

A tecnologia de quinta geração traz assim consigo toda uma nova realidade: será capaz de suportar mil vezes mais tráfego do que as redes atuais e a uma velocidade 10 a 20 vezes mais rápida do que o 4G.

Também terá tempos de resposta muito curtos, permitindo novos patamares de desenvolvimento na indústria e possibilidade de monitorização médica remota. Destacam-se ainda as novas aplicações em matéria de segurança e saúde pública, novos avanços na realidade virtual e utilização de veículos autónomos. Agricultura de precisão, cidades inteligentes, Internet das Coisas são outras das áreas entre tantas outras potencialidades ainda por descobrir e desenvolver.

É, portanto, sobre factos e dados que incidirá o Portal 5G, à medida que surjam nas áreas da ciência, da tecnologia e do mercado as soluções, as ofertas e as aplicações.

Portal 5G