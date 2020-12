Com o Natal a chegar, e mesmo com todas as restrições que vamos ter, muitos começam a pensar nas viagens que vão fazer. Com toda a tecnologia a que temos acesso o processo deverá ser algo simples e ainda com ajuda de um dispositivo sempre presente, o smartphone.

Claro que as apps aqui são fundamentais e essenciais. Os smartphones Huawei estão nesta lista graças ao que a Huawei App Gallery oferece, em especial para esta área. As propostas são muitas e cobrem todas as necessidades dos utilizadores.

Preparar uma viagem não é um processo complexo. Sabemos a origem e o destino e procuramos o melhor caminho, com todos os extras que precisamos, desde combustível até o mínimo de trânsito que podemos ter.

Para esse processo temos de contar com a app certa e que oferece o máximo. A Huawei surpreendeu todos com a sua mais recente novidade. Falamos da sua app de mapas, o Petal Maps, que mesmo estando no seu início apresenta já uma maturidade única.

Com o Petal Maps garantem muito mais que o básico para um serviço de mapas. Podem contar já com os pontos de interesse necessários e úteis, bem com um modo de navegação intuitivo e sem extras desnecessários.

Apps de navegação disponíveis na Huawei AppGallery

Para além do Petal Maps, que cobre todas as necessidades, a App Gallery da Huawei tem ainda muitas ofertas de outros programadores. Todas estas podem ser usadas para navegar e para dar a ajuda necessária a qualquer condutor para se orientar.

Outras apps a considerar nesta época natalícia

Claro que nem sempre as viagens são de carro e para destinos mais longe. Podem ser em cidades ou em trajetos mais curtos. Aqui podemos usar também as propostas da App Gallery, que nos guiam dentro da nossa cidade.

As propostas continuam a ser muitas e importantes para, por exemplo, tratar das compras. Temos serviços de transporte privados ou transportes públicos, sistemas de pagamento para estacionamento ou para viagens um pouco mais longas.

Por fim, e porque nem todos querem estar presos à família, há os que aproveitam este momento para umas pequenas férias. Para estes há também ofertas para os seus smartphones Huawei. Marcar uma viagem e um alojamento torna-se simples.

Com as apps apresentadas podem simplesmente escolher o destino e deixar que estes serviços apresentem os preços mais competitivos para o melhor alojamento. Claro que falamos de propostas em Portugal ou em qualquer ponto do planeta.

Com esta lista, completa e variada, fica novamente claro que a Huawei App Gallery tem tudo o que os utilizadores necessitam para os seus smartphones. Em qualquer situação e para qualquer momento existe uma app e esta está certamente na loja dedicada aos smartphones da marca.