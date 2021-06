Nintendo Switch Pro poderá ser lançada em 2022, segundo rumor

A Nintendo é uma das marcas mais fortes no que respeita ao segmento gaming. E a sua consola Switch é uma grande aposta que dispensa apresentações, sendo a mais vendida no mercado.

Recentemente as informações revelaram que uma versão Pro poderia estar para chegar. E, de acordo com os rumores mais recentes, a Nintendo Switch Pro poderá mesmo ser lançada, mas só em 2022.

Mesmo que a sua consola seja a mais popular do mundo, parece que a Nintendo quer trazer algo de novo ao mercado dos videojogos. Nesse sentido começaram a surgir várias informações a reforçar a hipótese de uma Switch Pro ser lançada em breve pelas empresa japonesa. Algumas fontes indicavam mesmo que a revelação aconteceria dentro de dias, mas as últimas notícias não corroboram com essa tese.

Nintendo Switch Pro pode chegar em 2022

De acordo com um novo rumor, revelado pelo canal do SwitchUp, o lançamento da possível Nintendo Switch Pro deverá acontecer no próximo ano de 2022. O canal indica que a fonte desta informação é uma fabricante de periféricos chinesa que se encontra a desenvolver um novo acessório compatível com a consola da marca.

Assim, esta nova informação contraria as anteriores que apontavam que a Switch Pro seria lançado ainda este ano. No entanto, como estamos ainda a atravessar uma acentuada crise de escassez de componentes, é possível que a agenda do lançamento da nova consola da Nintendo tenha sofrido alterações.

Para além disso, o jogo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, também chega apenas no próximo ano e, por conseguinte, o lançamento da versão Pro da Switch também poderá acontecer numa data estratégica.

De acordo com os leaks que já foram revelados, a Nintendo Switch Pro irá substituir o modelo clássico. Terá um ecrã OLED HD (720p) com suporte a 4K. Suspeita-se ainda que, à semelhança da Switch, o equipamento traga hardware Nvidia, já com a tecnologia DSLL. Deverá contar também com uma GPU a funcionar a quase 1GHz e atingir os 120 fps em 720p no modo portátil.